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Спортивный директор Мехелена: Увидели позитивную реакцию Шведа на тренировках

Бельгия
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Ранее наставник команды жёстко раскритиковал украинца

Спортивный директор Мехелена: Увидели позитивную реакцию Шведа на тренировках
Новина українською

Спортивный директор "Мехелена" Том Калуве прокомментировал ситуации Марьяна Шведом в команде.

Напомним, украинец выступает в Бельгии на правах аренды из "Селтика". Ранее игрока жестко раскритиковал наставник команды Вутер Вранкен.

"Мы провели беседу с игроком и тренером. Постараемся сделать все, чтобы Марьян стал в "Мехелене" тем игроком, которым ранее был в Украине. Он очень талантливый футболист и хороший парень. Его совсем нельзя назвать проблемным.

Мы уже увидели от него реакцию на тренировках. Уверен, что он станет важным игроком для нас", – сказал Калуве Tribuna.com.

Швед провёл 3 игры в составе "Мехелена" в этом сезоне.

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Источник:
Tribuna.com

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