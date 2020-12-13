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Спортивный директор Мехелена: Увидели позитивную реакцию Шведа на тренировках
Ранее наставник команды жёстко раскритиковал украинца
Спортивный директор "Мехелена" Том Калуве прокомментировал ситуации Марьяна Шведом в команде.
Напомним, украинец выступает в Бельгии на правах аренды из "Селтика". Ранее игрока жестко раскритиковал наставник команды Вутер Вранкен.
"Мы провели беседу с игроком и тренером. Постараемся сделать все, чтобы Марьян стал в "Мехелене" тем игроком, которым ранее был в Украине. Он очень талантливый футболист и хороший парень. Его совсем нельзя назвать проблемным.
Мы уже увидели от него реакцию на тренировках. Уверен, что он станет важным игроком для нас", – сказал Калуве Tribuna.com.
Швед провёл 3 игры в составе "Мехелена" в этом сезоне.
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