Спортивный директор Мехелена: Увидели позитивную реакцию Шведа на тренировках

Спортивный директор "Мехелена" Том Калуве прокомментировал ситуации Марьяна Шведом в команде.

Напомним, украинец выступает в Бельгии на правах аренды из "Селтика". Ранее игрока жестко раскритиковал наставник команды Вутер Вранкен.

"Мы провели беседу с игроком и тренером. Постараемся сделать все, чтобы Марьян стал в "Мехелене" тем игроком, которым ранее был в Украине. Он очень талантливый футболист и хороший парень. Его совсем нельзя назвать проблемным.

Мы уже увидели от него реакцию на тренировках. Уверен, что он станет важным игроком для нас", – сказал Калуве Tribuna.com.