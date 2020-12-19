  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Следим за соперником Динамо: Брюгге - Гент. Аудио онлайн трансляция украинского дерби
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Следим за соперником Динамо: Брюгге - Гент. Аудио онлайн трансляция украинского дерби

Бельгия
(1 голосов)

Присоединяйтесь к нашему лайву!

Следим за соперником Динамо: Брюгге - Гент. Аудио онлайн трансляция украинского дерби
UA-Футбол
Новина українською

Это альтернативный комментарий для тех, кто не сможет увидеть матч. Трансляция начнётся в 14:25 - нажмите на звоночек, чтобы не пропустить!

В воскресенье у нас необычный онлайн, ведь мы будем следить не за одним из ТОП-5 чемпионатов Европы, а за Бельгией. Но украинскому болельщику в последние годы этот турнир стал почти родным из-за количества наших земляков в нём. Цвета "Брюгге" защищает Эдуард Соболь, а в "Генте" выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Не забывайте также, что в феврале с "Брюгге" встретится с "Динамо" в плей-офф Лиги Европы, так что наш онлайн - это ещё и возможность познакомиться с будущим соперником киевлян.

Читайте такжеТоттенхэм – Лестер. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 14-го тура АПЛ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Гент Аудио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
c99baf (Харьков)
19.12.2020 в 21:08
"Брюгге" повезло,дЫнаме видать-хана...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...