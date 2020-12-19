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Следим за соперником Динамо: Брюгге - Гент. Аудио онлайн трансляция украинского дерби
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Это альтернативный комментарий для тех, кто не сможет увидеть матч. Трансляция начнётся в 14:25 - нажмите на звоночек, чтобы не пропустить!
В воскресенье у нас необычный онлайн, ведь мы будем следить не за одним из ТОП-5 чемпионатов Европы, а за Бельгией. Но украинскому болельщику в последние годы этот турнир стал почти родным из-за количества наших земляков в нём. Цвета "Брюгге" защищает Эдуард Соболь, а в "Генте" выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Не забывайте также, что в феврале с "Брюгге" встретится с "Динамо" в плей-офф Лиги Европы, так что наш онлайн - это ещё и возможность познакомиться с будущим соперником киевлян.
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