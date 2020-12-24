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Будущий соперник Динамо подписал 31-летнего Бас Доста

Бельгия
(1 голосов)

Будет кому забивать

Будущий соперник Динамо подписал 31-летнего Бас Доста
UA-Футбол
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Опытный форвард Бас Дост сменил клубную прописку. Он покинул "Айнтрахт", цвета которого защищал в последнем сезоне.

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Сегодня о трансфере футболиста анонсировал "Брюгге". После прохождения медосмотра нападающий подпишет контракт на полтора года.

Отметим, что несмотря на возраст, Дост находится в неплохой форме. В текущем сезоне Бас забил пять голов и отдал три голевые в 12-ти играх.

Напомним, что "Брюгге" сыграет против "Динамо" в 1/16 Лиги Европы.

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В статье: Бас Дост Брюгге Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
24.12.2020 в 21:12
Щас Хач повернеться в Динамо ось так відповідь буде)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
24.12.2020 в 21:05
А у Динамо есть супер форварды Супряга и Беседин.. так что трепещи Брюгга....Нужно Динамо норм форварда подписывать крупного, таранного а-ля Шахаб ,а подпишут серба какого нить
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