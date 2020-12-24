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Будущий соперник Динамо подписал 31-летнего Бас Доста
Будет кому забивать
Опытный форвард Бас Дост сменил клубную прописку. Он покинул "Айнтрахт", цвета которого защищал в последнем сезоне.
Сегодня о трансфере футболиста анонсировал "Брюгге". После прохождения медосмотра нападающий подпишет контракт на полтора года.
Отметим, что несмотря на возраст, Дост находится в неплохой форме. В текущем сезоне Бас забил пять голов и отдал три голевые в 12-ти играх.
Welkom Bas Dost! ????⚫— Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 24, 2020
Club heeft een princiepsakkoord met de Nederlandse topspits! ????????
MEER | https://t.co/WKWcMfYnol pic.twitter.com/x8kpPuPebj
Напомним, что "Брюгге" сыграет против "Динамо" в 1/16 Лиги Европы.
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