Будущий соперник Динамо подписал 31-летнего Бас Доста

Опытный форвард Бас Дост сменил клубную прописку. Он покинул "Айнтрахт", цвета которого защищал в последнем сезоне.

Сегодня о трансфере футболиста анонсировал "Брюгге". После прохождения медосмотра нападающий подпишет контракт на полтора года.

Отметим, что несмотря на возраст, Дост находится в неплохой форме. В текущем сезоне Бас забил пять голов и отдал три голевые в 12-ти играх.

Welkom Bas Dost! ????⚫



Club heeft een princiepsakkoord met de Nederlandse topspits! ????????



MEER | https://t.co/WKWcMfYnol pic.twitter.com/x8kpPuPebj — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 24, 2020

Напомним, что "Брюгге" сыграет против "Динамо" в 1/16 Лиги Европы.