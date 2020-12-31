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Будущий соперник Динамо в Лиге Европы может лишиться основного вратаря

Бельгия
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Его снова зовут в АПЛ

Будущий соперник Динамо в Лиге Европы может лишиться основного вратаря
UA-Футбол
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Чемпион Бельгии "Брюгге" может потерять основного вратаря Симона Миньоле. Об этом передает Voetbal24.

По их информации, им вновь заинтересовались в АПЛ, где Миньоле играл за "Ливерпуль" и "Сандерленд". Контракт вратаря с "Брюгге" заканчивается летом 2025-го года.

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Напомним, что "Брюгге" будет играть против киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы.

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В статье: Брюгге Симон Миньоле
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Источник:
Voetbal24

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