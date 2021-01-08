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Соперник Динамо в Лиге Европы усилился защитником Болоньи
Как раз к лету
Бельгийский "Брюгге" арендовал контракт центрального защитника итальянской "Болоньи" нидерландца Стефано Денсвила, сообщает официальний сайт клуба.
Срок соглашения 27-летнего футболиста с "Брюгге" рассчитан до конца сезона 2020/2021.
Денсвил уже играл за бельгийский клуб в 2015-2019 годах, забил тогда 10 голов и сделал 5 ассистов в 177 матчах, выиграл два чемпионства и Кубок Бельгии.
Также он выступал за "Аякс" (3 гола и 2 ассиста в 39 встречах), а за "Болонью" провел 35 поединков, отдал 1 результативный пас. Выступал за молодежные и юношеские сборные Нидерландов, может сыграть на позиции левого защитника, имеет гражданство Суринама. Transfermarkt оценивает услуги Денсвила в 4 миллиона евро.
На позиции левого защитника в "Брюгге" играет единственный украинский легионер команды и игрок "сине-желтых" Эдуард Соболь, арендованный у донецкого "Шахтера".
Напомним, что "Брюгге" является соперником киевского "
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