Соперник Динамо в Лиге Европы усилился защитником Болоньи

Бельгийский "Брюгге" арендовал контракт центрального защитника итальянской "Болоньи" нидерландца Стефано Денсвила, сообщает официальний сайт клуба.

Срок соглашения 27-летнего футболиста с "Брюгге" рассчитан до конца сезона 2020/2021.

Денсвил уже играл за бельгийский клуб в 2015-2019 годах, забил тогда 10 голов и сделал 5 ассистов в 177 матчах, выиграл два чемпионства и Кубок Бельгии.

Также он выступал за "Аякс" (3 гола и 2 ассиста в 39 встречах), а за "Болонью" провел 35 поединков, отдал 1 результативный пас. Выступал за молодежные и юношеские сборные Нидерландов, может сыграть на позиции левого защитника, имеет гражданство Суринама. Transfermarkt оценивает услуги Денсвила в 4 миллиона евро.

На позиции левого защитника в "Брюгге" играет единственный украинский легионер команды и игрок "сине-желтых" Эдуард Соболь, арендованный у донецкого "Шахтера".