На позицию Филиппова. Сент-Трюйден подписал 33-летнего нападающего

Бельгийский "Сент-Трюйден", в составе которого играет Александр Филиппов, укрепил линию атаки.

Полуторагодичный контракт с клубом подписал 33-летний Иломбе Мбойо. Первую часть сезона он провел в "Кортрейке", за который забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.

Отметим, что Филиппов может похвастаться двумя голами и четырьмя ассистами в 13-ти играх.