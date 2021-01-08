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На позицию Филиппова. Сент-Трюйден подписал 33-летнего нападающего
Забивает немало
Бельгийский "Сент-Трюйден", в составе которого играет Александр Филиппов, укрепил линию атаки.
Полуторагодичный контракт с клубом подписал 33-летний Иломбе Мбойо. Первую часть сезона он провел в "Кортрейке", за который забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.
???????? ???????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????!— STVV (@stvv) January 8, 2021
Onze nieuwe nummer 7 komt het aanvallende compartiment versterken.
Succes! ????
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Отметим, что Филиппов может похвастаться двумя голами и четырьмя ассистами в 13-ти играх.
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