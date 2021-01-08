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На позицию Филиппова. Сент-Трюйден подписал 33-летнего нападающего

Бельгия
(1 голосов)

Забивает немало

На позицию Филиппова. Сент-Трюйден подписал 33-летнего нападающего
UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский "Сент-Трюйден", в составе которого играет Александр Филиппов, укрепил линию атаки.

Полуторагодичный контракт с клубом подписал 33-летний Иломбе Мбойо. Первую часть сезона он провел в "Кортрейке", за который забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.

Отметим, что Филиппов может похвастаться двумя голами и четырьмя ассистами в 13-ти играх.

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В статье: Кортрейк Александр Филиппов Сент-Трюйден Иломбе Мбойо
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Комментарии (2)
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fabo67
08.01.2021 в 19:27
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Artemanat (Кривой Рог)
08.01.2021 в 18:44
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