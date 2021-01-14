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Клуб Марьяна Шведа приобрел нападающего

Бельгия
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Клуб Марьяна Шведа приобрел нападающего
Новина українською

На своей странице в Твиттере клуб "Мехелен" объявил о подписании нидерландского нападающего Ферди Дрёйфа. Футболист перешел в клуб на правах аренды с правом выкупа. Ферди - воспитанник клуба "АЗ", в составе команды он выступал с 2018 года.

В текущем сезоне за первую команду "АЗ" 22-летний нападающий сыграл 14 матчей.

Напомним, что в бельгийском клубе играет украинский футболист Марьян Швед, на позиции вингера.

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия) Ферди Дрёйф
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Источник:
Мехелен

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