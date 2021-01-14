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Клуб Марьяна Шведа приобрел нападающего
Но на другую позицию
На своей странице в Твиттере клуб "Мехелен" объявил о подписании нидерландского нападающего Ферди Дрёйфа. Футболист перешел в клуб на правах аренды с правом выкупа. Ферди - воспитанник клуба "АЗ", в составе команды он выступал с 2018 года.
В текущем сезоне за первую команду "АЗ" 22-летний нападающий сыграл 14 матчей.
TRANSFER | Onze nieuwe spits is gearriveerd. Ferdy Druijf wordt gehuurd van @AZAlkmaar ????— KV Mechelen (@kvmechelen) January 14, 2021
Meer info ???? https://t.co/dZBz3O5NWb#nomatterwhat pic.twitter.com/1zNkGIbRZO
Напомним, что в бельгийском клубе играет украинский футболист Марьян Швед, на позиции вингера.
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