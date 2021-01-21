Будущий соперник Динамо по ЛЕ продал лучшего форварда за 20 миллионов

Французский "Монако" официально объявил о подписании Крепена Диатта.

За форварда "Брюгге" было выплачено 20 миллионов евро, в то время как сам Диатта подписал контракт на пять лет. 21-летний игрок - лучший форвард "Брюгге" в этом сезоне. На его счету десять голов в 24-х играх.

Напомним, что в феврале "Брюгге" сыграет против "Динамо" в Лиге Европы.