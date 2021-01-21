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Будущий соперник Динамо по ЛЕ продал лучшего форварда за 20 миллионов

Бельгия
(1 голосов)

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Будущий соперник Динамо по ЛЕ продал лучшего форварда за 20 миллионов
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Французский "Монако" официально объявил о подписании Крепена Диатта.

За форварда "Брюгге" было выплачено 20 миллионов евро, в то время как сам Диатта подписал контракт на пять лет. 21-летний игрок - лучший форвард "Брюгге" в этом сезоне. На его счету десять голов в 24-х играх.

Напомним, что в феврале "Брюгге" сыграет против "Динамо" в Лиге Европы.

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В статье: Брюгге Монако Крепен Диатта
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
21.01.2021 в 21:57
Давайте зададимся вопросом: что же лучше, 20 лимонов сейчас за перспективного парня (но это не точно), или жалкие гроши за участие в Лиге Европы? Думаю, бельгийцы всё правильно сделали. Лучше журавль сейчас, чем жалкая синица потом.
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