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Будущий соперник Динамо по ЛЕ продал лучшего форварда за 20 миллионов
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Французский "Монако" официально объявил о подписании Крепена Диатта.
За форварда "Брюгге" было выплачено 20 миллионов евро, в то время как сам Диатта подписал контракт на пять лет. 21-летний игрок - лучший форвард "Брюгге" в этом сезоне. На его счету десять голов в 24-х играх.
???? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ????????— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) January 21, 2021
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Напомним, что в феврале "Брюгге" сыграет против "Динамо" в Лиге Европы.
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