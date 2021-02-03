Уже не остановить. Швед забил за Мехелен в кубковом матче

Игрок "Мехелена" Марьян Швед продолжает улучшать статистику. На этот раз он отметился в кубке Бельгии.

Швед вышел в стартовом составе на игру против "Моленбека", а на 65-й минуте забил один из голов своей команды. Счет к тому времени стал 2:0.

Всего в текущем сезоне на счету Шведа 11 матчей, четыре гола и одна голевая.