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Уже не остановить. Швед забил за Мехелен в кубковом матче

Бельгия
(1 голосов)

Украинец в отличной форме

Уже не остановить. Швед забил за Мехелен в кубковом матче
UA-Футбол
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Игрок "Мехелена" Марьян Швед продолжает улучшать статистику. На этот раз он отметился в кубке Бельгии.

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Швед вышел в стартовом составе на игру против "Моленбека", а на 65-й минуте забил один из голов своей команды. Счет к тому времени стал 2:0.

Всего в текущем сезоне на счету Шведа 11 матчей, четыре гола и одна голевая.

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В статье: Мехелен Марьян Швед
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Комментарии (4)
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potygnuy (Чернівці)
03.02.2021 в 19:39
Красава!!!!
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0
0
Justas (Berlin)
03.02.2021 в 19:17
Взялся за ум?:)
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0
0
karpatoman (Львів)
03.02.2021 в 19:11
Відео в студію!
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+1
0
avatar
M&M (Lviv)
03.02.2021 в 18:57
Молодець! Шкода невідомо умов аренди, але хороший спосіб грюкнути дверима.
Ответить
+3
0


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