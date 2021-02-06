  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Разыгрался. Соболь снова отдал голевую передачу в составе будущего соперника Динамо
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разыгрался. Соболь снова отдал голевую передачу в составе будущего соперника Динамо

Бельгия
(1 голосов)

Во второй игре подряд

Разыгрался. Соболь снова отдал голевую передачу в составе будущего соперника Динамо
UA-Футбол
Новина українською

В матче 24-го тура бельгийского чемпионата "Брюгге" на выезде обыграл "Васланд-Беверн". Не обошлось без помощи украинцев.

Голевую передачу на 12-й минуте отдал Эдуард Соболь. Украинский фулбек помог отметиться Лангу. Это вторая голевая в двух последних матчах.

Читайте такжеWhoScored поставил оценку Эдуарду Соболю за ассист в матче против Олсы Бракел

Всего в этом сезоне Соболь отыграл 25 матчей - на его счету пять голевых передач. Вместе с "Брюгге" он уверенно лидирует в местном чемпионате.

Также напомним, что уже 18-го февраля "Брюгге" сыграет против "Динамо" в матче плей-офф Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Эдуард Соболь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...