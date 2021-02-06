Разыгрался. Соболь снова отдал голевую передачу в составе будущего соперника Динамо

В матче 24-го тура бельгийского чемпионата "Брюгге" на выезде обыграл "Васланд-Беверн". Не обошлось без помощи украинцев.

Голевую передачу на 12-й минуте отдал Эдуард Соболь. Украинский фулбек помог отметиться Лангу. Это вторая голевая в двух последних матчах.

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Всего в этом сезоне Соболь отыграл 25 матчей - на его счету пять голевых передач. Вместе с "Брюгге" он уверенно лидирует в местном чемпионате.

Также напомним, что уже 18-го февраля "Брюгге" сыграет против "Динамо" в матче плей-офф Лиги Европы.