  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Игра Брюгге в чемпионате Бельгии перенесена из-за замерзшего газона
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игра Брюгге в чемпионате Бельгии перенесена из-за замерзшего газона

Бельгия
(1 голосов)

Не только в Украине такие проблемы

Игра Брюгге в чемпионате Бельгии перенесена из-за замерзшего газона

Офіційний сайт Брюгге

Новина українською

Соперник киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы "Брюгге" сегодня должен был провести матч против "Шарлеруа" на их стадионе, однако встреча была перенесена на неопределенный срок из-за неудовлетворительного состояния газона.

В последнюю неделю в Шарлеруа держалась минусовая температура (до -9,5°С), и поэтому работники арены не смогли подготовить травяное покрытие к матчу. Неизвестно когда состоится эта игра, ведь уже 18-го февраля в "Брюгге" запланирован поединок Лиги Европы в Киеве против "Динамо".

На данный момент "сине-черные" лидируют в Лиге Жюпиле, имея преимущество над вторым "Антверпеном" в 13 очков при матче в запасе. Напомним, что в составе "Брюгге" выступает украинец Эдуард Соболь. В этом сезоне на его счету пять ассистов в 23 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Брюгге

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...