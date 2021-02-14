Игра Брюгге в чемпионате Бельгии перенесена из-за замерзшего газона

Соперник киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы "Брюгге" сегодня должен был провести матч против "Шарлеруа" на их стадионе, однако встреча была перенесена на неопределенный срок из-за неудовлетворительного состояния газона.

De wedstrijd Sporting Charleroi - Club Brugge van deze avond wordt uitgesteld door de staat van het veld. #ChaClu



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В последнюю неделю в Шарлеруа держалась минусовая температура (до -9,5°С), и поэтому работники арены не смогли подготовить травяное покрытие к матчу. Неизвестно когда состоится эта игра, ведь уже 18-го февраля в "Брюгге" запланирован поединок Лиги Европы в Киеве против "Динамо".

На данный момент "сине-черные" лидируют в Лиге Жюпиле, имея преимущество над вторым "Антверпеном" в 13 очков при матче в запасе. Напомним, что в составе "Брюгге" выступает украинец Эдуард Соболь. В этом сезоне на его счету пять ассистов в 23 матчах.