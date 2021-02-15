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Брюгге грозит самоизоляция - у соперника Динамо вспышка COVID-19

Бельгия
(1 голосов)

Уже трое игроков

Брюгге грозит самоизоляция - у соперника Динамо вспышка COVID-19

BELGA

Новина українською

В составе бельгийского чемпиона положительным оказался уже третий тест. На прошлой неделе на матч в Шарлеруа ни поехали голландец Стефано Денсвил и хорват Матей Митрович. Хотя тот поединок был отменен из-за состояния поля, но у обоих были симптомы коронавируса.

А уже сегодня команда сдала тест на COVID-19, он оказался положительным не только для Денсвила и Митровича, но и для 19-летнего таланта, воспитанника "Брюгге", полузащитника Шарля де Кетеларе. У парня проявились симптомы заболевания, его отправили на самоизоляцию, сообщает Nieuwsblad.

Напомним, что первый поединок 1/16 Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" должен состоятся в четверг, 18 февраля. Начало - в 19:55. Ответный матч - 25 февраля.

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В статье: Лига Европы Брюгге Динамо (Киев) коронавирус
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Комментарии (9)
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Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 20:00
Надо реально с этим разобраться!!! И наказать кого попало!!!
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0
-1
Tenma7 (Чернигов)
15.02.2021 в 19:37
Ну чо, пусть приезжают в Киев, сдают тест, если у кого-то ковид, то на самоизоляцию и технарь. Хотя уефа в таком случае скорее перенесет матч из-за мороза:)
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0
-3
Oлeкcин (Н.)
15.02.2021 в 19:37
Что там думать, присудить Динамо техническое поражение - и всего делов-то!
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0
-3
rjhxb61@ukr.net (киев)
15.02.2021 в 19:59
Помню юзера под ником Олексин (Н.), который изъяснялся исключительно на украинском языке. Козломордый, оставь в покое Олексина!!!
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0
0
Oлeкcин (Н.)
15.02.2021 в 20:01
Пiшло зсвiдси, гiвно!
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
15.02.2021 в 20:04
Oлeкcин (Н.) Казламождый, ты даже с гугла без ошибок переписать не можешь?
0
0
AndrewGreen (Lviv)
15.02.2021 в 19:30
Чесно, аж шкода УЄФА. Як їм тепер бути?)
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+3
-1
football_soccer (Украина)
15.02.2021 в 19:30
и Динамо и Шахтер выходили играть без 10+ игроков с короной. Но мы же "дикари с восточной Европы" , а это "утонченные западноевропейцы" , для них все условия, хочешь -играешь, не хочешь - технарь для соперника карманный швейцарский суд нарисует
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+4
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 19:28
Технарь, как сборной!!
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0
-3


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