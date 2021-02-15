Брюгге грозит самоизоляция - у соперника Динамо вспышка COVID-19

В составе бельгийского чемпиона положительным оказался уже третий тест. На прошлой неделе на матч в Шарлеруа ни поехали голландец Стефано Денсвил и хорват Матей Митрович. Хотя тот поединок был отменен из-за состояния поля, но у обоих были симптомы коронавируса.

А уже сегодня команда сдала тест на COVID-19, он оказался положительным не только для Денсвила и Митровича, но и для 19-летнего таланта, воспитанника "Брюгге", полузащитника Шарля де Кетеларе. У парня проявились симптомы заболевания, его отправили на самоизоляцию, сообщает Nieuwsblad.

Напомним, что первый поединок 1/16 Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" должен состоятся в четверг, 18 февраля. Начало - в 19:55. Ответный матч - 25 февраля.