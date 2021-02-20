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Яремчук – лучший игрок Гента в матче с Мехеленом по мнению Whoscored
Украинец получил наивысший балл
KAA Gent
Форвард "Гента" Роман Яремчук получил лучшую оценку в команде от Whoscored за матч 27-го тура чемпионата Бельгии против "Мехелена" (1:1).
Оценка украинца за игру – 7,5. На его счету гол, который стал для него пятым в последних трёх турах.
Яремчук нанес 3 удара за игру (2 в створ), сделал 2 ключевые передачи и заблокировал один удар соперника.
Игроки "Гента" Роман Безус и Игорь Пластун, а также хавбек "Мехелена" Марьян Швед участия в матче не принимали.
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