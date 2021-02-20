Герой футбольного дня. Роман Яремчук

Пока мы еще переваривали возвращение еврокубков, Роман Яремчук снова забил. На сей раз он отличился в матче чемпионата против "Мехелена", точно пробив из пределов штрафного.

Это уже 14-й мяч для украинца в текущем бельгийском чемпионате. Всего же за сезон Роман наколотил 17 голов, что является повторением его прошлогоднего показателя.

Стабильность - признак мастерства. По крайней мере, на уровне Бельгии Яремчук действительно топ. Обычно у игрока возникают проблемы в случае конфликта с руководством. С Романом это не сработало. Несмотря на его резкие заявления, в "Генте" не собираются сажать на скамейку своего лучшего игрока. Да и самого ценного.

Transfermarkt оценивает Яремчука в 11 млн евро. Реальная стоимость украинца на рынке наверняка еще солиднее - форварды, забивающие по 15-20 голов ежегодно на дороге не валяются.

Вероятно, этим и вызван маневр "Гента", который что летом 2020-го, что в январе 2021-го отказывался отпускать Романа в топ-лигу. Бельгийцы понимают, что экс-форвард "Динамо" стоит дорого, а рынок в разгар пандемии на дне, выручить максимальную сумму нереально. Поэтому в клубе ждут.

Яремчук, к его чести, скандалит умеренно и не забывает концентрироваться на футболе. Он забил в трех последних матчах "Гента". После этого интервью можно уже и не давать, скауты и так прекрасно все видят.

Чемпионат Бельгии - это, конечно, не Италия и не Франция. Для понимания, впереди Яремчука в гонке бомбардиров идут француз Тома Анри, дома выступавший в третьем дивизионе, и 26-летний нигериец Эбере Онуаху, пришедший из чемпионата Дании.

С другой стороны, среди тонн посредственностей в Бельгии ежегодно встречаются редкие экземпляры, востребованные в клубах побольше. Из последних - Крепен Дьятта уехал из "Брюгге" в "Монако" за 20 млн. Козыри сенегальца банальны - скорость, напор, работоспособность. Кто его знает, может, и вырастет в нового Мане. Но и Яремчуку есть что предложить большим лигам. Голы в несильном чемпионате - это только полдела. Здесь важен игровой профиль в комплексе.

У Романа имеется голевое чутье и всегда есть моменты - в среднем по сезону он наносит 3,1 удара за 90 минут; украинец играет не в штрафной, как другие форварды выше 190 см, а участвует в движении мяча, выполняя по 27,8 передач за матч с точностью 80%. Более того, на счету Яремчука 4 ассиста и 1,1 ключевых передач за 90 минут. Роман использует антропометрию и участвует в 2,4 верховых дуэлях за игру, но при этом он обладает достаточной техникой, чтобы 1,2 раза за матч идти в обводку (в большинстве случаев - успешно).

Про то, как Яремчук умеет закрыть бровку неожиданно для соперника, можно расспросить хотя бы португальцев - они подтвердят. То есть, мы имеем забивного форварда, умеющего делать на поле почти все. И поэтому - да, Яремчук будет играть в топ-лиге.

Ну и место в сборной, конечно, тоже за ним. После гениального Шевы в Украине был кризис форвардов. В сборной приходилось пробовать то нестабильного Кравца, то опорных Зозулю и Беседина, то грузного Селезнева. Яремчук по сравнению с ними - это большой шаг вперед. Вкупе с классом Зинченко, Малиновского, Степаненко, а также прогрессом молодых Забарного, Шведа, Миколенко, Трубина он может обеспечить нашему футболу мощное будущее.