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Соперник Динамо в Лиге Европы получил 20-ю победу в чемпионате Бельгии
С участием игрока сборной Украины
Действующий чемпион Бельгии "Брюгге" одержал победу в матче 28 тура Лиги Жупилер с "Левеном" - 3:0.
Голами отметились 18-летний Игнас ван дер Бремпт на 8 минуте и Руд Вормер с пенальти на 39. А окончательную точку во встрече поставил Клинтон Мата на 90+3 минуте.
Весь поединок в составе "Брюгге" провел защитник левого фланга национальной сборной Украины Эдуард Соболь, арендованный у "Шахтера".
"Брюгге" с 63 очками занимает первую позицию, вторая команда отстает от сине-черных на 15 пунктов.
Впереди у "Брюгге" матч 1/16 Лиги Европы с киевским "Динамо". Он состоится в четверг, 25 февраля. Начало в 22:00.
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