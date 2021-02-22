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Соперник Динамо в Лиге Европы получил 20-ю победу в чемпионате Бельгии

Бельгия
(1 голосов)

С участием игрока сборной Украины

Соперник Динамо в Лиге Европы получил 20-ю победу в чемпионате Бельгии

Новина українською

Действующий чемпион Бельгии "Брюгге" одержал победу в матче 28 тура Лиги Жупилер с "Левеном" - 3:0.

Голами отметились 18-летний Игнас ван дер Бремпт на 8 минуте и Руд Вормер с пенальти на 39. А окончательную точку во встрече поставил Клинтон Мата на 90+3 минуте.

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Весь поединок в составе "Брюгге" провел защитник левого фланга национальной сборной Украины Эдуард Соболь, арендованный у "Шахтера".

"Брюгге" с 63 очками занимает первую позицию, вторая команда отстает от сине-черных на 15 пунктов.

Впереди у "Брюгге" матч 1/16 Лиги Европы с киевским "Динамо". Он состоится в четверг, 25 февраля. Начало в 22:00.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Эдуард Соболь Левен (Бельгия)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
23.02.2021 в 00:44
Брюгге дома не проигрывает
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Igorokk (Kyiv)
23.02.2021 в 00:47
Придется разочек сделать исключение
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