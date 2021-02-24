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Миньоле снова сдал положительный тест на коронавирус

Бельгия
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В октябре прошлого года вратарь перенес болезнь

Миньоле снова сдал положительный тест на коронавирус

Getty Images

Новина українською

Вратарь "Брюгге" Симон Миньоле вновь заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба бельгийского клуба, тесты голкипера и защитника Шарля Де Кетеларе дали положительный результат. Отмечается, что у обоих футболистов ранее были ложноположительные тесты и в настоящее время у них нет симптомов инфекции. Сегодня они пройдут повторную проверку.

Напомним, Миньоле перенёс заражение коронавирусом в октябре прошлого года. Из-за инфекции он пропустил выездной матч с "Зенитом" в Лиге чемпионов (2:1).

В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провёл 26 матчей в чемпионате Бельгии, в которых пропустил 16 голов.

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В статье: Брюгге Симон Миньоле
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