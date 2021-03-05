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Брюгге вылетел из Кубка Бельгии
Эдуарда Соболя не было даже в заявке
Фото: Club Brugge KV
В рамках 1/4 Кубка Бельгии "Брюгге" на выезде минимально проиграл "Стандарду". Встреча завершилась со счетом 1:0.
Поэтому "Брюгге" досрочно завершил выступления в Кубке страны.
Украинский защитник Эдуард Соболь не попал даже в заявку бельгийского клуба.
Также стоит отметить, что на 81-й минуте "Брюгге" играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил центральный защитник Одилон Коссуну.
Напомним, что в текущем чемпионате в турнирной таблице чемпионата Бельгии "Брюге" лидирует, в активе клуба 63 очка.
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