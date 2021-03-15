Бельгия. Брюгге после ухода Соболя издевается над Гентом Яремчука и Безуса

Жупилер-Лига. Перенесенный матч 28-го тура

Гент. "Геламко Арена"

"Гент" - "Брюгге" 0:4

Голы: Дост 52, 67, Де Кетеларе 63, Перес 80

"Гент": Болат, Хенке-Ольсен, Арсланагич, Фортуна (Букари 81), Мохаммади, Овусу (Дорш 60), Кумс, Кастро-Монтес (Тиссудали 69), Безус (Оджиджа-Офойе 69), Яремчук, Депуатр (Годо 82)

"Брюгге": Миньоле, Мата, Мехеле, Митрович, Соболь (Денсвил 46), Баланта (Ритс 46), Вормер, Ванакен (Окереке 85), Ланг, Чонг (Де Кетеларе 46), Дост (Перес 70)

Предупреждениe: Ванакен 19

"В таком проклятом сезоне сегодня "Гент" еще может оказаться в трех очках от Чемпионского Плей-офф", - недоуменно отметил журналист Sporza Петер Вандебемпт. И вправду, победа в перенесенном матче выводила его с 12-го места на восьмое в Бельгийской лиге, уже в Плей-офф за последнее Еврокубковое место. И близко к главному Плей-офф за четыре тура до окончания регулярного первенства. И это после сезона с четырьмя главными тренерами, бунтом игроков против двоих из них и руководства, ранним вылетом из Лиги Чемпионов и Кубка, шестью поражениями в групповом турнире Лиги Европы.

Правда, на пути стоял безраздельный гегемон лиги. "Брюгге" подошел к матчу с 16-очковым гандикапом над вторым местом, десятью победами и ничьей в последних 11-ти матчах лиги. Причем эта последняя ничья вызвала настолько нездоровую реакцию, будто проиграл матчей пять подряд. От него требуют разрывать всю лигу, он на такое способен. Наставник "Гента" Хейн Ванхазебрук признал это, заявляя, что при хорошей игре лидера у его команды мало шансов. Сегодня такую игру мы сразу не увидели. Тем не менее, в 150-ом Фламандском дерби победил фаворит с огромным запасом прочности.

Ванхазебрук неожиданно избрал тандем силовых форвардов Яремчук-Депуатр. И "Гент" действовал соответственно. Забрасывал на них. Поначалу "Брюгге" играл умнее, атаковал с флангов. Прострел Соболя Чонг был обязан замыкать точнее. А Яремчук головой в борьбе пробил плохо. Правда, минуты с 18-ой включился и Роман Безус в центре поля, и фланги "Гента". Принеся ему явное доминирование. Яремчук со скидки Депуатра был обязан пробивать с четырех метров не в небеса. Его прострел после прорыва по левому флангу Лоран замкнул - Миньоле спас. Прострел справа замыкал Мохаммади. В защитника.

Разозленный наставник чемпиона Филипп Клемент в перерыве выполнил сразу три замены. В частности, заменив Соболя. Это очень быстро помогло. Игра выравнялась, комбинации гостей начали выглядеть интереснее. Один из новых игроков - Де Кетеларе, только-только оправившийся от коронавируса, отлично забросил на Доста, а тот технично перебросил вратаря. После чего подопечные Клемента успокаивали игру. Эффективно. И мощь форвардов, и техника Безуса натыкались на стену. Роман лишь слабо задел головой навес со штрафного. А в ответ соперник забил трижды за 17 минут.

Ланг и Ванакен интересно разыграли, Де Кетеларе пробил, Болат должен был отбить в ближнем углу. С прострела Вормера Дост пробил вратаря со второй попытки. А угловой того же Вормера Перес замкнул головой, перепрыгнув Яремчука.

В не таких уж и далеких матчах против "Динамо" "Брюгге" играл в ослабленном составе из-за коронавируса, таким же составом вылетел из Кубка, начал чуть сдавать в лиге. Но, как только лидеры вернулись, сразу же показал, кто в Бельгии хозяин. Более чем уверенно отомстив "Генту" за домашнее поражение в декабре. Последнее в лиге на этот момент. "Гент"? Возможно, не заслуживал такого поражения. Особенно - по первому тайму. Но заслужил в целом по сезону.

Украинцы? Соболь, кроме одного момента, исчез в первом тайме, потому и был заменен. А Безус и Яремчук старались, работали. Однако вновь сбились на старое - ненужный дриблинг у первого, дикий промах второго.