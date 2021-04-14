Опасность, пьяный хет-трик, копии Эдена и мегафутбольна семья. История братьев Азаров

Наше следующее путешествие-рассказ футбольными семьями остановится в Бельгии. И концентрация представителей популярного вида спорта в этой семье очень велика. Вся шестерка членов семьи Азаров занималась или занимается футболом на профессиональном (или приближенном) уровне. Такого не было у наших предыдущих героев: Эрнандесов , Погба , Боатенгов и Алькантара .

Невозможно было не стать футболистом

Какие мама с папой - такие и дети. Отец, Тьерри - бывший футболист, выступал на полупрофессиональном уровне. Мать, Карин - в прошлом нападающая клуба бельгийской женской Лиги Жюпиле. По статусу соревнования, в которых участвовала, она обошла отца, ведь Тьерри выступал за "Ла-Лувьер" из третьей лиги. Гены сыграли свое, и все четверо сыновей с самого детства начали связывать жизнь с футболом.

"Мы с Тьерри никогда не заставляли играть сыновей в футбол. В нашей семье и так все крутилось вокруг мяча", - говорила Карин.

Родители познакомились тоже на футбольном матче. Тьерри пришел посмотреть "на девочек, которые бегают с мячом". Со временем они поженились, и в январе 1991-го родился их первый первенец - Эден Азар. Интересно, что до третьего месяца беременности Карин бегала в животе с Азаром и продолжала заниматься футболом.

"Я находился в мамином животе, когда она играла на третьем месяце беременности. Отец выступал на позиции опорного полузащитника и был расслаблен, спокоен с мячом. Мама была нападающей. Никогда не видел маму в игре, но помню, как мы ходили смотреть на папу. Я с гордостью считаю, что взял лучшее от них", - сказал Эден в интервью The Independent.

Оба после завершения карьеры стали учителями физкультуры, а когда самому старшему исполнилось 18, отец решил полностью посвятить свое свободное время сыновьям. Тем более Эден тогда уже имел профессиональный контракт с "Лиллем”. Через два года после рождения старшего на свет появился Торган, а еще через два - Килиан.

Все трое очень сильно фанатели от обладателя Золотого мяча 1998 и Чемпиона мира Зинедина Зидана. Они даже попросили родителей купить им футболки сборной Франции с десяткой на спине, несмотря на то, что были бельгийцами. Хотя по происхождению отец братьев относится к валлонцам, жителей Бельгии, проживающих на юге страны, где наибольшая концентрация переселенных французов. Также у Тьерри еврейские корни.

Родители с фото сыновей в футболках Зидана

Самый молодой среди братьев Этан, который родился в августе 2003-го. Сейчас он только начинает свое футбольное восхождение.

Первые карьерные шаги. Академии

У братьев Азар были прозвище "Тренога". Родители старались, чтобы у них был одинаковый стиль во всех факторах. Следствием этого даже есть их позиция - все проявляют свои лучшие качества на левом фланге атаки.

Ранее бытовало правило о том, что в футбольную академию поступают только с шести лет. Родители не хотели ждать и отдали Эдена в "Ройал Стейд Брейнуайз" на два года раньше - когда ему исполнилось четыре. Уже тогда один из тренеров сказал:

"Мне нечего было учить Эдена. Он и так все умел и знал"

Торган хоть и сейчас выступает на позиции вингера, однако начинал не в атаке:

"Когда мы были маленькими, то играли в футбол. Я часто стоял на воротах. Эден и наши кузены стреляли по мне, словно сумасшедшие", - вспоминает Торган.

Позже, кроме того, что он был низким (на данный момент его рост составляет 175 см), ему просто стало скучно играть на позиции вратаря. Он решил пойти по стопам Эдена и тоже начал выступать в атаке. Оба старших всегда знали, что хотят, чтобы их родители гордились ими и стремились сделать все лучше и для своих двух младших братьев.

Торган присоединился к футбольной школе "Ройал Стейд Брейнуайз" на три года позже Эдена, тоже еще не достигнув шестилетнего возраста. Вскоре оба отправились в "Тюбиз", а затем их заметили французские клубы: в 2005-м Эден присоединился к "Лиллю", а в 2007-м Торган стал игроком академии "Ланса". Килиан и Этан тоже воспитанники "Тюбиза". Третьего по возрасту брата в 2011-м купил "Лилль". Вообще он долго шел по стопам Эдена, об этом чуть ниже. А Этан продолжает заниматься в академии.

Килиан копирует Эдена

Кроме детских трансферов, младший брат и в дальнейшем продолжал идти по стопам старшего. В основной команде "Лилля" он не закрепился, играя только в юношеских командах и не дорос даже до молодежной. Когда в 2012-м Эден ушел из состава "собак", то и будущее Килиана зашаталось, и через год он перебрался в команду второго дивизиона Бельгии. Затем дебютировал во взрослом футболе за "Зюлте-Варегем" (111 минут в пяти матчах за сезон), а дальше транзитом через венгерский "Уйпешт" стал игроком дубля лондонского "Челси". Братья снова воссоединились.

В составе "Челси" U-23 Килиан провел 12 матчей, год поиграв в аренде в "Серкль Брюгге", к которым в 2019-м присоединился на полноценной основе, где и выступает до сих пор. Ему уже исполнилось 25 лет, а повторить успех хотя бы Торгана ему не удается. Вырос в очень тепличных условиях.

Самый перспективный и самый результативный

На данный момент из всего семейства больше всех достиг Эден. После четырех лет в основной команде составе "Лилля" в 2012-м его купил "Челси" за 35 млн евро. В первом же сезоне он записал в свой актив 13 голов и 24 передачи в 62 играх (восемь различных турниров), проведя на поле чуть больше четырех с половиной тысяч минут. После такого бешеного перфоменса он стал безоговорочным игроком основы. Кстати, тогда Эден дважды играл против "Шахтера" и не сумел за два матча отличиться хотя бы одним результативным действием.

За период выступлений в составе "аристократов" он однажды признавался игроком года в АПЛ, дважды входил в 10-ку Золотого Мяча. Также к Кубку Франции с "Лиллем" он записал в свой актив еще шесть трофеев. Его максимальная трансферная стоимость по данным аналитического портала Transfermarkt поднималась до 150 млн евро. Ходило много слухов о переходе в топовые европейские клубы и наконец в 2019-м "Реал" оформил трансфер бельгийца за примерно 115 млн евро (сумма может дойти до 160 млн). Однако травмы не дают Эдену раскрыться. Пропустил больше матчей, чем сыграл: 56 против 36.

Пьяный хет-трик

О переходе Эдена из "Лилля" в "Челси" было известно раньше, чем закончился сезон. Он решил проставиться своим одноклубникам и отпраздновать начало отпуска. Однако немного перебрал.

"Мы обеспечили себе третье место, оставался последний матч чемпионата против "Нанси". Азар хотел организовать вечеринку перед своим уходом, и мы решили выпить. На следующее утро Эден все еще был пьян, а нас ждала игра. Парень вообще не спал, пил всю ночь, но оформил хет-трик за полчаса, сразу же в первом тайме. Тогда мы поняли, что он вырастет в большого футболиста", - передает слова тогдашнего одноклубника Азара Мавуба Get Football News France.

Взрослый футбол Торгана

После первого сезона в основной команде “Ланса” Торгана тоже купил "Челси", однако за более скромные 500 тыс евро. Правда, со старшим братом так и не суждено было сыграть на клубном уровне. Торган провел в составе "аристократов" три года, и все три играл в аренде: сначала два сезона в "Зюлте-Варегеме" (тоже один из фарм-клубов Азаров, как и "Челси"), а затем еще один в "Боруссии" из Гладбаха. Немцам понравился игрок и они решили оформить трансфер за восемь млн евро, через четыре года продав Торгана своим тезкам - дортмундской "Боруссии" за 25,5 млн евро.

Из трофеев у него только одно достижение - Кубок Германии вместе с дортмундцами. Кстати, на Рурской земли довольно мило встретили Торгана после его переезда из Менхенгладбаха.

Ich packe meine Kiste und nehme mit...#Hazard2024 pic.twitter.com/p651I64d8T — Borussia Dortmund (@BVB) May 22, 2019

Спор между братьями

Эден и Торган вместе поспорили: кто меньше забивает голов по окончанию сезона, то платит за семейный ужин. Пока ни разу младшему из них не удалось избежать чека. Несмотря на то, что Эден зарабатывает в 11,5 раз больше (20,8 млн евро против 1,8 млн), уговор дороже денег.

Однако в одном достижении Торган все же превзошел брата. Эден ни разу не признавался игроком года в Бельгии, а Торган получил такое признание в 2013-м. Причина проста - приз вручается игроку, который выступает в Лиге Жюпиле, а Эден не провёл ни одного матча на своей Родине.

"Не думаю, что это легко, когда тебя каждый день сравнивают со старшим братом, который уже кое-чего достиг в футболе. Он заслуживает большего признания, чем я, потому что ему приходится сложнее. В его случае всегда говорили: "Он брат Эдена". Сейчас же он сделал себе имя", - говорил о Торгане старший брат.

Оба "Красные дьяволы"

Если на клубном уровне не удалось сыграть вместе, то Эден и Торган, несмотря на ту же позицию, выступали бок о бок за сборную Бельгии.

Эден дебютировал за "красных дьяволов" на четыре с половиной года раньше - в 2008-м в возрасте 17 лет. Когда Торган сыграл свои первые шесть минут за сборную Бельгии в товарищеском матче против США, то старший брат как раз травмировал колено и пропустил игру. Впервые они вместе вышли на поле в международном спарринге против Нидерландов только в 2016-м. Тогда Эден был капитаном и провел все 90 минут, а Торган вышел на заключительные полчаса. Особый момент для родителей.

Эден занимает четвертое место со 106-ю поединками в списке рекордсменов сборной и второй лучший бомбардир с 32-ю голами, уступая лишь Лукаку (59). У Торгана доработок скромнее - пять мячей в 33-х поединках. Однако именно он сейчас заменяет травмированного старшего брата в сборной.

В тихом омуте черти водятся, или история с болбоем

Эден избегает интервью и общения с журналистами. Также он по максимуму старается приватизировать свою жизнь. Когда он заключал свой брак, то постарался, чтобы СМИ получило информацию с ложной датой свадьбы, поэтому в ЗАГСе не было никого, кроме близких. Эден не любит ночные клубы, а родители осуждают его желание покупать дорогие машины, несмотря на достаточно большую зарплату их сына.

Однако порой человеческие эмоции играют свою роль. В полуфинальном матче Кубка Лиги против "Суонси" в своем первом сезоне в Англии в конце игры Азар несколько раз пнул болбоя, который не отдавал мяч. Позже Эден извинился перед мальчиком:

"Мальчик закрыл собой мяч, и я лишь пытался вернуть его в игру. Я бил по мячу и не думал, что могу попасть в него. Я приношу свои извинения за это событие. После матча мальчик пришел в нашу раздевалку, где мы обсудили с ним этот момент. Я извинился, и он также принес извинения со своей стороны. Думаю, что инцидент исчерпан. Мне жаль, что все так сложилось", - передавал слова Азара официальный сайт "аристократов".

Интересно, что вот этот болбой, Чарли Морган, был сыном земельного магната, который входил в топ-50 самых богатых людей Уэльса. Недавно сам Чарли со своим другом основали компанию по производству водки, и этот проект заинтересовал Флойда Мейвезера. Дела после того случая у мальчика явно пошли вверх.

Отец-агент

У всех четырех братьев-футболистов агент... их отец. Далекие еврейские корни сыграли свою роль, поэтому Азары решили не упускать из семьи лишние проценты от зарплат на агентские услуги. Правда, трансфер Эдена из "Лилля" в "Челси" оформлял агент, который тогда получил шесть млн евро за переход. Недавно же сам Тьерри получил от бельгийской футбольной ассоциации статус агента. Название компании достаточно простое и несложное: "Hazard Boys Team", куда входят три профессиональных футболиста и один юноша.

Эден и религия

Второе имя Эдена - Майкл, что означает "похож на Бога". Эден читал Библию и всегда считал, что Эдемский сад был назван в его честь. Однажды он сказал, что Адам и Ева - его заклятые враги из-за того, что едят фрукты, не спрашивая его: того, кому принадлежит имя сада, где они живут.

Любовь поесть

В 2011 году сборная Бельгии играла с Турцией в квалификации на ЧЕ-2012. Эден был заменен на 60-й минуте и покинул стадион еще до финального свистка. Позже в сети появилось фото, как он с семьей ел бургеры сразу после матча. Из-за этого он не был вызван на следующий международный сбор "красных дьяволов".

Эден часто любит терять форму и приезжает из отпуска с лишними килограммами. К примеру, позапрошлым летом на его весах было +7. Он говорит, что лучше будет есть и ни в чем себе не отказывать, а потом похудеет, чем мучиться от желаний.

HAZARD!

“Hazard” с английского переводится, как "опасность". Несмотря на игру Эдена до перехода в "Реал" - действительно это слово полностью описывает его. Торган, кстати, неплохо отзывается и о Килиане:

"Он быстрый, есть дриблинг и у него лучший удар из нас троих", - говорил Торган.

Торгана часто выделяют как большего таланта, чьи способности до конца не раскрыты из-за звездности брата. Но все трое точно есть настоящей "опасностью" для соперников. И самый младший подрастает. Уже этим летом Этану исполнится 18 лет - именно в таком возрасте Эден уже стал игроком "Лилля".

Глядя на этих братьев - точно известно одно: отец-агент без работы не останется. Эден, Торган, Килиан и Этан еще пошумят на футбольных полях Европы!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine, SPORTbible, lifebogger