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Камбек буйволов. Яремчук и Безус отметились голевыми действиями в матче Гент - Мехелен

Бельгия
(1 голосов)

Ударный день для украинцев за границей

Камбек буйволов. Яремчук и Безус отметились голевыми действиями в матче Гент - Мехелен

Фото: np.pl.ua

UA-Футбол
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В матче плей-офф чемпионата Бельгии, за право сыграть в кубке Конфедераций, встречаются "Гент" и "Мехелен".

"Буйволы" провалили первый тайм, однако во втором ударно вернулись в игру. Первый гол "Гента" после перерыва забил Роман Яремчук, а во время второго взятия ворот голевую передачу отдал Роман Безус. На 55-ю минуту, счет в игре 2:2.

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Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Мехелен Роман Яремчук Гент
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