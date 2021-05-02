Камбек буйволов. Яремчук и Безус отметились голевыми действиями в матче Гент - Мехелен

В матче плей-офф чемпионата Бельгии, за право сыграть в кубке Конфедераций, встречаются "Гент" и "Мехелен".

"Буйволы" провалили первый тайм, однако во втором ударно вернулись в игру. Первый гол "Гента" после перерыва забил Роман Яремчук, а во время второго взятия ворот голевую передачу отдал Роман Безус. На 55-ю минуту, счет в игре 2:2.

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