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Камбек буйволов. Яремчук и Безус отметились голевыми действиями в матче Гент - Мехелен
Ударный день для украинцев за границей
Фото: np.pl.ua
В матче плей-офф чемпионата Бельгии, за право сыграть в кубке Конфедераций, встречаются "Гент" и "Мехелен".
"Буйволы" провалили первый тайм, однако во втором ударно вернулись в игру. Первый гол "Гента" после перерыва забил Роман Яремчук, а во время второго взятия ворот голевую передачу отдал Роман Безус. На 55-ю минуту, счет в игре 2:2.
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