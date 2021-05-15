Андерлехт с Богданом Михайличенко в составе уступил Генку в чемпионате Бельгии

В чемпионате Бельгии продолжается чемпионский плей-офф. "Брюгге", "Генк", "Андерлехт" и "Антверпен" разыгрывают звание чемпиона и в очном матче сегодня встречались вторая и третья команды таблицы.

"Андерлехт" на своем поле противостоял "Генку" и уступил со счетом 1:2. Уже на шестнадцатой минуте гости усилиями Онучу вышли вперед, но вскоре "Андерлехт" счет сравнял. Развязка наступила на 86-й минуте, когда Дессерс с паса Тео Бонгонда забил победный для "Генка" гол.

Отметим, что девяносто минут в составе "Андерлехта" провел украинец Богдан Михайличенко.

После четырех сыгранных матчей в чемпионской группе "Андерлехт" имеет 32 очка, "Генк" – 38 очков. А впереди "Брюгге" с сорока баллами и игрой в запасе.