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Андерлехт с Богданом Михайличенко в составе уступил Генку в чемпионате Бельгии
Украинец сыграл от звонка до звонка
rsca.be
В чемпионате Бельгии продолжается чемпионский плей-офф. "Брюгге", "Генк", "Андерлехт" и "Антверпен" разыгрывают звание чемпиона и в очном матче сегодня встречались вторая и третья команды таблицы.
"Андерлехт" на своем поле противостоял "Генку" и уступил со счетом 1:2. Уже на шестнадцатой минуте гости усилиями Онучу вышли вперед, но вскоре "Андерлехт" счет сравнял. Развязка наступила на 86-й минуте, когда Дессерс с паса Тео Бонгонда забил победный для "Генка" гол.
Отметим, что девяносто минут в составе "Андерлехта" провел украинец Богдан Михайличенко.
После четырех сыгранных матчей в чемпионской группе "Андерлехт" имеет 32 очка, "Генк" – 38 очков. А впереди "Брюгге" с сорока баллами и игрой в запасе.
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