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Брюгге Эдуарда Соболя - чемпион Бельгии

Бельгия
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За тур до завершения соревнований

Брюгге Эдуарда Соболя - чемпион Бельгии

Новина українською

"Клуб", как называют его болельщики, получил уже 17-е чемпионство в истории. Притом "Брюгге" становится чемпионом второй раз подряд.

Вместе с командой торжествует игрок национальной сборной Украины Эдуард Соболь.

Чемпионами команда "Брюгге" стала в результате ничьей 3:3 с "Андерлехтом" в предпоследнем туре соревнований. Соболь вышел в основе и отыграл весь поединок, почти весь матч также сыграл и украинский легионер "Андерлехта" Богдан Михайличенко.

В последнем туре "Брюгге" сыграет с "Генком" в воскресенье, 23 мая (начало матча в 19:30 по Киеву). Между обеими командами в плей-офф расстояние в 3 пункта. Но даже если "Клуб" проиграет и сравняется по очкам с соперником, во внимание принимают победителя регулярного чемпионата, а это - "Брюгге".

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Андерлехт (Брюссель) Чемпионат Бельгии Богдан Михайличенко
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