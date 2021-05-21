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Брюгге Эдуарда Соболя - чемпион Бельгии
За тур до завершения соревнований
"Клуб", как называют его болельщики, получил уже 17-е чемпионство в истории. Притом "Брюгге" становится чемпионом второй раз подряд.
Вместе с командой торжествует игрок национальной сборной Украины Эдуард Соболь.
Чемпионами команда "Брюгге" стала в результате ничьей 3:3 с "Андерлехтом" в предпоследнем туре соревнований. Соболь вышел в основе и отыграл весь поединок, почти весь матч также сыграл и украинский легионер "Андерлехта" Богдан Михайличенко.
В последнем туре "Брюгге" сыграет с "Генком" в воскресенье, 23 мая (начало матча в 19:30 по Киеву). Между обеими командами в плей-офф расстояние в 3 пункта. Но даже если "Клуб" проиграет и сравняется по очкам с соперником, во внимание принимают победителя регулярного чемпионата, а это - "Брюгге".
CHAMPIOOOOOOOONS ???????? #BackToBack pic.twitter.com/pIpONi6XZp— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 20, 2021
WE ARE BRUGES! ????⚫ #BackToBack pic.twitter.com/HFNnuA3laD— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 20, 2021
Eddie Eddie Rob Eddie Eddie Rob! ???????????? #BackToBack pic.twitter.com/6tXW8qyMp8— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 20, 2021
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