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Де Брюйне перенес операцию и присоединится к сборной в понедельник
Кевину сделали операцию на глазнице
Фото: Twitter Squawka
Хавбек сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне перенес операцию. Напомним, полузащитник травмировал глазницу в финале Лиги чемпионов против лондонского "Челси" в результате столкновения с Антонио Рюдригером.
С Кевином все хорошо - футболист присоединится к национальной команде в понедельник, 7-го июня. Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес.
"Операция заняла всего 20 минут. Все прошло очень хорошо. Это небольшое вмешательство необходимо в долгосрочной перспективе. Ему не понадобится длительное восстановление. Медперсонал доволен результатом. С нетерпением ждем понедельника, когда он присоединится к нашей команде", – рассказал Мартинес.
12-го июня Бельгия сыграет против России в рамках матча открытия Евро-2020.
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