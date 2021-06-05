Де Брюйне перенес операцию и присоединится к сборной в понедельник

Хавбек сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне перенес операцию. Напомним, полузащитник травмировал глазницу в финале Лиги чемпионов против лондонского "Челси" в результате столкновения с Антонио Рюдригером.

С Кевином все хорошо - футболист присоединится к национальной команде в понедельник, 7-го июня. Об этом сообщил главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес.

"Операция заняла всего 20 минут. Все прошло очень хорошо. Это небольшое вмешательство необходимо в долгосрочной перспективе. Ему не понадобится длительное восстановление. Медперсонал доволен результатом. С нетерпением ждем понедельника, когда он присоединится к нашей команде", – рассказал Мартинес.

12-го июня Бельгия сыграет против России в рамках матча открытия Евро-2020.