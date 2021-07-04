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Мартинес уволен не будет. Глава футбола Бельгии выразил поддержку тренеру

Бельгия
(1 голосов)

"Причин менять наставника - нет"

Мартинес уволен не будет. Глава футбола Бельгии выразил поддержку тренеру

Sporza

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Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт прокомментировал слухи о возможном увольнении Роберто Мартинеса с поста главного тренера сборной Бельгии.

"Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, но нет причин менять тренерский штаб.

Также у меня нет ощущения, что Мартинес подаст в отставку. Какой-то отдельной оценки не будет, так как в нашей ассоциации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки", – сказал Боссарт.

"Красные дьяволы" выиграли свою группу, в 1/8 обыграли Португалию, а в четвертьфинале уступили итальянцам.

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В статье: Бельгия Роберто Мартинес
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Источник:
Sporza

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