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Мартинес уволен не будет. Глава футбола Бельгии выразил поддержку тренеру
"Причин менять наставника - нет"
Sporza
Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт прокомментировал слухи о возможном увольнении Роберто Мартинеса с поста главного тренера сборной Бельгии.
"Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, но нет причин менять тренерский штаб.
Также у меня нет ощущения, что Мартинес подаст в отставку. Какой-то отдельной оценки не будет, так как в нашей ассоциации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки", – сказал Боссарт.
"Красные дьяволы" выиграли свою группу, в 1/8 обыграли Португалию, а в четвертьфинале уступили итальянцам.
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