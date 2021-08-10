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Академия и скауты Генка - космос. Здесь воспитали Куртуа и де Брюйне, а Малиновский вышел на топ-уровень
Милинкович-Савич тоже мощно прокачался
Фото: twitter.com/debruynekev/ автор неизвестен
А вы в курсе, что "Генк" - один из наиболее продвинутых клубов западной Европы?
Нет, серьезно, мы про этих бельгийцев почти ничего не знаем. Да, за них долго и успешно выступал Руслан Малиновский, а теперь они борются с "Шахтером" за выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Но и только.
Между тем, "Генк" - по-настоящему уникальный проект. Он был основан всего лишь в 1988 году, но с тех пор создал одну из лучших футбольных академий Европы и обзавелся выдающимися скаутами, чье мастерство позволяет клубу зарабатывать даже в пандемию.
Этим летом "Шахтер" потратил на новичков 47 млн, а "Генк" - 5,5. На поле этой разницы вы не увидите.
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Главные герои современного "Генка" - его спортивный директор Димитри де Конде и шеф-скаут Дирк Скуфс.
Los principales responsables de estos fichajes son Dimitri de Condé, director deportivo, y Dirk Schoofs, jefe del departamento de scouting.— La Pizarra del DT (@LaPizarraDelDT_) December 29, 2020
Ambos siguen la política de fichajes del Genk que prioriza la búsqueda de los jóvenes a través de un grupo de ojeadores que los monitorean. pic.twitter.com/3bBevBUCkm
Последние годы о них много пишут в Европе. Авторитетное голландское издание Voetbal International даже поместило дуэт в пятерку самых эффективных футбольных менеджеров мира, где также нашли себя Луиш Кампуш, Мончи и Руи Кошта.
Нам хорошо известна история Руслана Малиновского, который пришел к "Смурфам" за 2 млн евро, принес уйму пользы, выиграл чемпионство и ушел в "Аталанту" за 13 млн. Так вот, это далеко не рекорд. В том же 2020 году "Генк" продал опорника Сандера Берге в "Шеффилд Юнайтед" за 23 млн евро (покупали за 2).
Или взять случай танзанийца Али Мбвана Саматта: его "Генк" рискнул подписать напрямую из африканского "Мазембе" за 800 тысяч, а спустя четыре года продал в "Астон Виллу" за 10,5 млн.
Mbwana Samatta’s statistics across all competitions in the 2018-19 season for Genk:— Total Villa (@Total_Villa) January 16, 2020
51 Games
32 Goals
• 10 Headers
• 1 Penalty
• 6 Left Foot Shots
• 12 Right Foot Shots
• 3 Tap Ins
Stats from Transfermarkt
Looks a well rounded striker! ???????? #avfc pic.twitter.com/adObRIoQF0
Ну и вишенка на торте - Сергей Милинкович-Савич. Нынешний лидер "Лацио" перебрался в "Генк" из "Войводины" за 1 млн, когда ему было всего 19 лет, а уже через год отбыл в Серию А за 18 млн.
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Это не везение и не стечение обстоятельств, а результаты работы четко отлаженной системы. В "Генке" существует даже свод правил, которые никогда не нарушаются при укладывании сделок.
"Например, мы не берем новичков, старше 24 лет. Мой опыт подсказывает, что если игрок в зрелом возрасте играет за клуб, который слабее "Генка", то с ним что-нибудь не так", - объясняет Скуфс.
Во многом по этой причине "Генк" всегда молод. Средний возраст состава, который дает отпор "Шахтеру", лишь 23,2 года. При этом в команде только два игрока, старше 28-ми, а все вратари до единого моложе 20-ти!
#LFC & Real Madrid are reportedly interested in KRC Genk's ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????. ????????— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 29, 2021
The young 'keeper is valued at €1,5m as per @Transfermarkt and his stock is steadily on the rise.
[@cmdotcom - ????????] pic.twitter.com/lmTXiH1rt5
Де Конде признает, что "Генку" не по силам тягаться с большими клубами в плане зарплат, поэтому игроков, выступающих в АПЛ, Примере и Бундеслиге, они даже не включают в свои шорт-листы. А вот Францию "Генк" шерстит - там игроки не так избалованы. Главный успех бельгийцев на рынке Лиге 1 - Калиду Кулибали, которого они купили у "Метца" за 1,3 млн, а продали в "Наполи" за 8.
Также из списков на трансфер в "Генк" выбывают игроки, имеющие талант, но недостаточно стойкие психологически. Грубо говоря, Гармаш бы не подошел, а Забарный - вполне.
Для работы с огромными массивами данных, собранных скаутами со всего мира, "Генк" с 2016 года сотрудничает с агентством SciSports. На его платформе Soccerlab де Конде и Скуфс сопоставляют видеоданные, скаутские отчеты и даже отзывы медиков о потенциальных новичках! Говорят, именно на этой платформе в свое время решилась судьба Руслана Малиновского, да и многих других.
Extending our partnership with KRC Genk— SoccerLAB (@QUESD_SoccerLAB) July 31, 2020
After successfully working together since 2016, we’re happy to announce that we will continue supporting one of Belgium’s biggest clubs with their player development & data management.
Cheers to more years of great cooperation! pic.twitter.com/9Zo3iZeBAM
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В настоящее время за "Генк" выступают представители 14 национальностей, и большинство из них были подписаны в невероятной глубинке.
Помните бульдога "Лестера" Уилфрида Ндиди? В 2013 году скаут "Генка" заметил его на юношеском турнире в Лагосе. Ямайца Леона Бейли бельгийцы откопали, когда тот еще несовершеннолетним колесил по Европе вместе с приемным отцом и двумя братьями. Их история не была гладкой, но таки принесла в бюджет клуба 17 млн евро.
В нынешнем составе тенденция та же, а география еще шире. Например, центрбеки Карлос Куэста и Джон Лукуми были подписаны напрямую из колумбийских "Депортиво Кали" и "Атлетико Насьональ", а вингер Дзюня Ито перешел из японской "Касивы Рейсол".
"Философия "Генка" изменилась примерно 20 лет назад. Тогда они вместо привычного поиска игроков в своей провинции начали засылать скаутов в Голландию и другие части Бельгии. Им очень помогла работа с подходящими агентами. Ну а затем пошли истории успеха - и так получился клуб-трамплин", - рассказывает журналист Het Laatste Nieuws Кристоф Террье.
Genk - specialists in producing, scouting & developing.— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) June 13, 2021
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????????Benteke
????????Castagne
????????Origi
????????Milinkovic-Savic
????????Bailey
????????Ndidi
????????Trossard
????????Carrasco
????????Kabasele
????????Schrijvers
????????Samatta
????????Berge
????????Malinovskyi
????????Onuachu
????????Colley
????????Maehle
????????Lucumí
????????Cuesta pic.twitter.com/0FK2tZUdZO
Из его слов может сделать вывод, что путь был простым и прямым, но это не так. "Генк" долго искал свое место. В 2010 году клуб даже пытался попасть в орбиту "Ливерпуля". В офис красных в Мелвуде прибыла делегация во главе с техдиром Германом Вермеленом, который предложил англичанам сотрудничество - мол, мы будем для вас искать и наигрывать молодых футболистов без паспортов ЕС, а вы за это отправляйте нам перспективную молодежь в аренду. Однако повторения истории "Витесс" - "Челси" не вышло.
Уже первый потенциальный новичок "Генка" Дани Пачеко гневно отказался от аренды и остался на "Энфилде". Пришлось "Смурфам" довольствоваться переоцененным Крисом Мавингой. А там и договор вскоре расторгли.
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А ведь если бы "Ливерпуль" тогда был сговорчивее, Кевин де Брюйне мог бы сегодня играть на "Энфилде"!
Кевин - воспитанник академии "Генка", которая уже давно притягивает все лучшее, что есть в бельгийском футболе.
"Де Брюйне жил в 140 км от Генка - это большое расстояние для маленькой Бельгии. Тем не менее, Кевин в 14 лет решил переехать в этот клуб из-за его привлекательного атакующего стиля игры. "Андерлехт" и "Брюгге" были гораздо ближе, но он им отказал", - объясняет Террье.
По той же причине в Генке взрослели Тибо Куртуа, Леандро Троссар, Янник Карраско, Кристиан Бентеке, Дивок Ориги, Тимоти Кастань. Каждый из них мог выбрать любую футбольную академию в Бельгии, но они поехали в промышленный Генк - и не прогадали. Тренер молодежки "Смурфов" Кун Дарден объясняет феномен довольно просто:
"ДНК и философия нашего клуба - давать шанс молодежи. Мы помогаем парням из академии развиваться и становиться профессионалами. В этом наша миссия. И еще мы стараемся с каждым годом готовить все больше ребят для основы".
Belgian side Genk had more academy graduates feature in the Premier League last year than Liverpool. Yes you read that correctly. pic.twitter.com/lVjwxuLm4K— Harry (@HarrySmithPE) July 22, 2017
Директор академии Рональд Брейгельманс более склонен вдаваться в детали. По его словам, политика клуба в том, чтобы привлекать побольше техничных и умных исполнителей:
"У нас есть терпение к физически маленьким игрокам. Наш приоритет при выборе - хорошее владение мячом и футбольный склад ума. Во время каждой тренировки в центре внимания мяч. Нам важно, чтоб они имели чутье на поле, а не одни мускулы".
Развивать это чутье помогает образовательная программа. Она в Генке так продвинута, что родители специально отправляют подростков в местные интернаты набраться ума-разума. Частые пропуски школьных занятий влекут за собой отстранение от тренировок. В Генке уверены, что идиот не способен быть звездой футбола, и не бывает успеха на поле без успеха в жизни.
Не менее фундаментальна и дисциплина. Игроки молодежек носят только черные бутсы, избегают вычурных причесок, а после каждой тренировки собирают и уносят мячи, конусы и прочий инвентарь.
Не верите, что это работает? Тогда посмотрите на образцовое поведение де Брюйне, Куртуа и остальных. То, что в них заложили в детстве, они воспроизводят и сейчас.
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Вместе академия и скаутинг принесли "Генку" 82 млн евро чистой прибыли, начиная с сезона-2014/15. Доход от продаж футболистов за 10 лет составил 189 млн, при этом в новичков "Смурфы" реинвестировали только 20% от этой суммы. Кризис, говорите? У "Генка" есть достойный ответ - это интеллект.
Вот и сейчас, пока АПЛ, Примера, Серия А и даже донецкий "Шахтер" надувают пузырь из многомиллионных сделок, накапливая долги, "Генк" рубит на этом деньги, используя свое преимущество в поиске и воспитании талантов.
Прямо сейчас в его составе есть Онуачу с ценником 20 млн, Муньос за 10; Лукуми и Бонгонда за 11, и на каждого уже имеется по 2-3 претендента. Будущее клуба в надежных ногах. Браво, "Смурфы"!
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