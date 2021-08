Академия и скауты Генка - космос. Здесь воспитали Куртуа и де Брюйне, а Малиновский вышел на топ-уровень

А вы в курсе, что "Генк" - один из наиболее продвинутых клубов западной Европы?

Нет, серьезно, мы про этих бельгийцев почти ничего не знаем. Да, за них долго и успешно выступал Руслан Малиновский, а теперь они борются с "Шахтером" за выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Но и только.

Между тем, "Генк" - по-настоящему уникальный проект. Он был основан всего лишь в 1988 году, но с тех пор создал одну из лучших футбольных академий Европы и обзавелся выдающимися скаутами, чье мастерство позволяет клубу зарабатывать даже в пандемию.

Этим летом "Шахтер" потратил на новичков 47 млн, а "Генк" - 5,5. На поле этой разницы вы не увидите.

***

Главные герои современного "Генка" - его спортивный директор Димитри де Конде и шеф-скаут Дирк Скуфс.

Los principales responsables de estos fichajes son Dimitri de Condé, director deportivo, y Dirk Schoofs, jefe del departamento de scouting.





Последние годы о них много пишут в Европе. Авторитетное голландское издание Voetbal International даже поместило дуэт в пятерку самых эффективных футбольных менеджеров мира, где также нашли себя Луиш Кампуш, Мончи и Руи Кошта.

Нам хорошо известна история Руслана Малиновского, который пришел к "Смурфам" за 2 млн евро, принес уйму пользы, выиграл чемпионство и ушел в "Аталанту" за 13 млн. Так вот, это далеко не рекорд. В том же 2020 году "Генк" продал опорника Сандера Берге в "Шеффилд Юнайтед" за 23 млн евро (покупали за 2).

Или взять случай танзанийца Али Мбвана Саматта: его "Генк" рискнул подписать напрямую из африканского "Мазембе" за 800 тысяч, а спустя четыре года продал в "Астон Виллу" за 10,5 млн.

Mbwana Samatta’s statistics across all competitions in the 2018-19 season for Genk:



51 Games

32 Goals

• 10 Headers

• 1 Penalty

• 6 Left Foot Shots

• 12 Right Foot Shots

• 3 Tap Ins



Stats from Transfermarkt





Ну и вишенка на торте - Сергей Милинкович-Савич. Нынешний лидер "Лацио" перебрался в "Генк" из "Войводины" за 1 млн, когда ему было всего 19 лет, а уже через год отбыл в Серию А за 18 млн.

***

Это не везение и не стечение обстоятельств, а результаты работы четко отлаженной системы. В "Генке" существует даже свод правил, которые никогда не нарушаются при укладывании сделок.

"Например, мы не берем новичков, старше 24 лет. Мой опыт подсказывает, что если игрок в зрелом возрасте играет за клуб, который слабее "Генка", то с ним что-нибудь не так", - объясняет Скуфс.

Во многом по этой причине "Генк" всегда молод. Средний возраст состава, который дает отпор "Шахтеру", лишь 23,2 года. При этом в команде только два игрока, старше 28-ми, а все вратари до единого моложе 20-ти!

KRC Genk's goalkeeper is valued at €1,5m and his stock is steadily on the rise.



The young 'keeper is valued at €1,5m as per @Transfermarkt and his stock is steadily on the rise.





Де Конде признает, что "Генку" не по силам тягаться с большими клубами в плане зарплат, поэтому игроков, выступающих в АПЛ, Примере и Бундеслиге, они даже не включают в свои шорт-листы. А вот Францию "Генк" шерстит - там игроки не так избалованы. Главный успех бельгийцев на рынке Лиге 1 - Калиду Кулибали, которого они купили у "Метца" за 1,3 млн, а продали в "Наполи" за 8.

Также из списков на трансфер в "Генк" выбывают игроки, имеющие талант, но недостаточно стойкие психологически. Грубо говоря, Гармаш бы не подошел, а Забарный - вполне.

Для работы с огромными массивами данных, собранных скаутами со всего мира, "Генк" с 2016 года сотрудничает с агентством SciSports. На его платформе Soccerlab де Конде и Скуфс сопоставляют видеоданные, скаутские отчеты и даже отзывы медиков о потенциальных новичках! Говорят, именно на этой платформе в свое время решилась судьба Руслана Малиновского, да и многих других.

Extending our partnership with KRC Genk



After successfully working together since 2016, we’re happy to announce that we will continue supporting one of Belgium’s biggest clubs with their player development & data management.





***

В настоящее время за "Генк" выступают представители 14 национальностей, и большинство из них были подписаны в невероятной глубинке.

Помните бульдога "Лестера" Уилфрида Ндиди? В 2013 году скаут "Генка" заметил его на юношеском турнире в Лагосе. Ямайца Леона Бейли бельгийцы откопали, когда тот еще несовершеннолетним колесил по Европе вместе с приемным отцом и двумя братьями. Их история не была гладкой, но таки принесла в бюджет клуба 17 млн евро.

В нынешнем составе тенденция та же, а география еще шире. Например, центрбеки Карлос Куэста и Джон Лукуми были подписаны напрямую из колумбийских "Депортиво Кали" и "Атлетико Насьональ", а вингер Дзюня Ито перешел из японской "Касивы Рейсол".

"Философия "Генка" изменилась примерно 20 лет назад. Тогда они вместо привычного поиска игроков в своей провинции начали засылать скаутов в Голландию и другие части Бельгии. Им очень помогла работа с подходящими агентами. Ну а затем пошли истории успеха - и так получился клуб-трамплин", - рассказывает журналист Het Laatste Nieuws Кристоф Террье.

Genk - specialists in producing, scouting & developing.



????????Courtois

????????De Bruyne

????????Koulibaly

????????Benteke

????????Castagne

????????Origi

????????Milinkovic-Savic

????????Bailey

????????Ndidi

????????Trossard

????????Carrasco

????????Kabasele

????????Schrijvers

????????Samatta

????????Berge

????????Malinovskyi

????????Onuachu

????????Colley

????????Maehle

????????Lucumí



Из его слов может сделать вывод, что путь был простым и прямым, но это не так. "Генк" долго искал свое место. В 2010 году клуб даже пытался попасть в орбиту "Ливерпуля". В офис красных в Мелвуде прибыла делегация во главе с техдиром Германом Вермеленом, который предложил англичанам сотрудничество - мол, мы будем для вас искать и наигрывать молодых футболистов без паспортов ЕС, а вы за это отправляйте нам перспективную молодежь в аренду. Однако повторения истории "Витесс" - "Челси" не вышло.

Уже первый потенциальный новичок "Генка" Дани Пачеко гневно отказался от аренды и остался на "Энфилде". Пришлось "Смурфам" довольствоваться переоцененным Крисом Мавингой. А там и договор вскоре расторгли.

***

А ведь если бы "Ливерпуль" тогда был сговорчивее, Кевин де Брюйне мог бы сегодня играть на "Энфилде"!

Кевин - воспитанник академии "Генка", которая уже давно притягивает все лучшее, что есть в бельгийском футболе.

"Де Брюйне жил в 140 км от Генка - это большое расстояние для маленькой Бельгии. Тем не менее, Кевин в 14 лет решил переехать в этот клуб из-за его привлекательного атакующего стиля игры. "Андерлехт" и "Брюгге" были гораздо ближе, но он им отказал", - объясняет Террье.

По той же причине в Генке взрослели Тибо Куртуа, Леандро Троссар, Янник Карраско, Кристиан Бентеке, Дивок Ориги, Тимоти Кастань. Каждый из них мог выбрать любую футбольную академию в Бельгии, но они поехали в промышленный Генк - и не прогадали. Тренер молодежки "Смурфов" Кун Дарден объясняет феномен довольно просто:

"ДНК и философия нашего клуба - давать шанс молодежи. Мы помогаем парням из академии развиваться и становиться профессионалами. В этом наша миссия. И еще мы стараемся с каждым годом готовить все больше ребят для основы".

Belgian side Genk had more academy graduates feature in the Premier League last year than Liverpool.

Директор академии Рональд Брейгельманс более склонен вдаваться в детали. По его словам, политика клуба в том, чтобы привлекать побольше техничных и умных исполнителей:

"У нас есть терпение к физически маленьким игрокам. Наш приоритет при выборе - хорошее владение мячом и футбольный склад ума. Во время каждой тренировки в центре внимания мяч. Нам важно, чтоб они имели чутье на поле, а не одни мускулы".

Развивать это чутье помогает образовательная программа. Она в Генке так продвинута, что родители специально отправляют подростков в местные интернаты набраться ума-разума. Частые пропуски школьных занятий влекут за собой отстранение от тренировок. В Генке уверены, что идиот не способен быть звездой футбола, и не бывает успеха на поле без успеха в жизни.

Не менее фундаментальна и дисциплина. Игроки молодежек носят только черные бутсы, избегают вычурных причесок, а после каждой тренировки собирают и уносят мячи, конусы и прочий инвентарь.

Рональд Брейгельманс

Не верите, что это работает? Тогда посмотрите на образцовое поведение де Брюйне, Куртуа и остальных. То, что в них заложили в детстве, они воспроизводят и сейчас.

***

Вместе академия и скаутинг принесли "Генку" 82 млн евро чистой прибыли, начиная с сезона-2014/15. Доход от продаж футболистов за 10 лет составил 189 млн, при этом в новичков "Смурфы" реинвестировали только 20% от этой суммы. Кризис, говорите? У "Генка" есть достойный ответ - это интеллект.

Вот и сейчас, пока АПЛ, Примера, Серия А и даже донецкий "Шахтер" надувают пузырь из многомиллионных сделок, накапливая долги, "Генк" рубит на этом деньги, используя свое преимущество в поиске и воспитании талантов.

Пол Онуачу против Хосе Кальехона

Прямо сейчас в его составе есть Онуачу с ценником 20 млн, Муньос за 10; Лукуми и Бонгонда за 11, и на каждого уже имеется по 2-3 претендента. Будущее клуба в надежных ногах. Браво, "Смурфы"!