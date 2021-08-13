Стартовала продажа билетов на домашний матч Шахтёра против Монако в Харькове

Официальный сайт “Шахтёра” сообщил, что билеты на ответный поединок против “Монако” уже в продаже. Матч пройдет на ОСК “Металлист” в Харькове.

“Шахтёр” привезет Лигу Чемпионов в Харьков 28 августа. Поединок с французским клубом за путёвку в групповой этап самого престижного европейского турнира начнется в 22:00.

Билеты можно приобрести уже сегодня на сайте “Шахтёра” и на сайтах-партнёрах клуба(esport.in.ua, kontramarka.ua, karabas.com). В кассе ОСК “Металлист” билеты станут доступны с 19 августа.

Цены на билеты начинаются со 100 гривен.

Напоминаем, что в этом сезоне продолжает действовать система динамических цен – стоимость билетов в день матча будет выше.