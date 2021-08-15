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Официально: Наингголан - игрок Антверпена
Игрок продолжит карьеру в Бельгии
Бельгийский "Антверпен" объявил о трансфере бывшего полузащитника "Интера", "Ромы" и "Кальяри" Раджи Наингголана.
Клуб, где играет экс-динамовец Мбокани, подписал с 33-летним Раджей 2-летний контракт. Наингголан родился в Антверпене, но еще не выступал за клуб из родного города.
Ранее бельгиец расторг контракт с "Интером" с условием выплаты 50% зарплаты.
В прошлом сезоне он играл в аренде за "Кальяри", где провел 26 поединков и забил один гол.
#REDjaNainggolan! ???????????? pic.twitter.com/x5ksoKHuHS— Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 14, 2021
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