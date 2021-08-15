Официально: Наингголан - игрок Антверпена

Бельгийский "Антверпен" объявил о трансфере бывшего полузащитника "Интера", "Ромы" и "Кальяри" Раджи Наингголана.

Клуб, где играет экс-динамовец Мбокани, подписал с 33-летним Раджей 2-летний контракт. Наингголан родился в Антверпене, но еще не выступал за клуб из родного города.

Ранее бельгиец расторг контракт с "Интером" с условием выплаты 50% зарплаты.

В прошлом сезоне он играл в аренде за "Кальяри", где провел 26 поединков и забил один гол.