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Официально: Наингголан - игрок Антверпена

Бельгия
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Игрок продолжит карьеру в Бельгии

Официально: Наингголан - игрок Антверпена

Новина українською

Бельгийский "Антверпен" объявил о трансфере бывшего полузащитника "Интера", "Ромы" и "Кальяри" Раджи Наингголана.

Клуб, где играет экс-динамовец Мбокани, подписал с 33-летним Раджей 2-летний контракт. Наингголан родился в Антверпене, но еще не выступал за клуб из родного города.

Ранее бельгиец расторг контракт с "Интером" с условием выплаты 50% зарплаты.

В прошлом сезоне он играл в аренде за "Кальяри", где провел 26 поединков и забил один гол.

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В статье: Интер (Италия) Антверпен Раджа Наингголан
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