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Нападающий лондонского Челси перешел в Генк
Бельгийская обкатка начинается прямо сейчас
Genk
Пресс-служба футбольного клуба "Генк" объявила о переходе в первую команду нападающего лондонского "Челси" Ике Угбо. 22-летний английский исполнитель заключил трудовой договор с бельгийским клубом контракт до июня 2025 года.
Нападающий получил в новом коллективе 21-й номер. В прошлом сезоне Угбо забил 16 голов, играя на правах арендного соглашения за "Серкль Брюгге".
Напомним, этим летом форвард Тэмми Абрахам стал игроком итальянской "Ромы".
Welkom, ????????????́ ????????????????!— KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 24, 2021
???? Trefzekere centrumspits
???? Contract voor vier seizoenen, tot de zomer van 2025
???? Komt over van @ChelseaFC
▶️ https://t.co/dEuPnlLvN4#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/NaDI1ElYoE
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