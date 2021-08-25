Нападающий лондонского Челси перешел в Генк

Пресс-служба футбольного клуба "Генк" объявила о переходе в первую команду нападающего лондонского "Челси" Ике Угбо. 22-летний английский исполнитель заключил трудовой договор с бельгийским клубом контракт до июня 2025 года.

Нападающий получил в новом коллективе 21-й номер. В прошлом сезоне Угбо забил 16 голов, играя на правах арендного соглашения за "Серкль Брюгге".

Напомним, этим летом форвард Тэмми Абрахам стал игроком итальянской "Ромы".