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Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беларусь - Бельгия 0:1. Три очка для гостей без особых усилий

Бельгия
(1 голосов)

Разгрома, как в весеннем матче, не получилось

Беларусь - Бельгия 0:1. Три очка для гостей без особых усилий

Фото: Belgian Red Devils Twitter

Новина українською

Отбор на Чемпионат мира 2022 года

Беларусь - Бельгия 0:1

Гол: Прат (33)

Беларусь: Сергей Черник (c), Максим Швецов, Артем Рахманов, Никита Золотов, Александр Сачивко, Глеб Шевченко, Артём Быков, Руслан Лисакович, Виталий Лисакович, Владислав Климович, Максим Скавыш.

Бельгия: Кастелс, Бойата, Денайер, Алдервейрелд, Кастань, Прат, Тилеманс, Салемакерс, Троссард, Лукебакио, Батшуайи.

Предупреждения: Золотов (76), Бегунов (82), Подстрелов (83), Эбонг (88) - Батшуайи (84)

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В статье: Беларусь Бельгия отбор к ЧМ-2022
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