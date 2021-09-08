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Беларусь - Бельгия 0:1. Три очка для гостей без особых усилий
Разгрома, как в весеннем матче, не получилось
Фото: Belgian Red Devils Twitter
Отбор на Чемпионат мира 2022 года
Беларусь - Бельгия 0:1
Гол: Прат (33)
Беларусь: Сергей Черник (c), Максим Швецов, Артем Рахманов, Никита Золотов, Александр Сачивко, Глеб Шевченко, Артём Быков, Руслан Лисакович, Виталий Лисакович, Владислав Климович, Максим Скавыш.
Бельгия: Кастелс, Бойата, Денайер, Алдервейрелд, Кастань, Прат, Тилеманс, Салемакерс, Троссард, Лукебакио, Батшуайи.
Предупреждения: Золотов (76), Бегунов (82), Подстрелов (83), Эбонг (88) - Батшуайи (84)
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