С украинским привкусом. Андерлехт - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги Жюпиле на 03.10.2021

Лига Жюпиле, 10-й тур

3 октября, 14:30. "Лотто Парк" (Андерлехт)

Главный арбитр: Лоуренс Виссер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Быстрее всех европейских чемпионатов началась именно Лига Жюпиле. На этих выходных в Бельгии уже происходит 10-й тур, собственно как и в Украине. И так же, как в УПЛ, там состоится матч двух больших сил. В одном из крупнейших городов страны на “Лотто Парк" встретятся "Андерлехт" и "Брюгге". Интересно, что эти две команды представляют два украинца: Богдан Михайличенко и Эдуард Соболь, что только добавляет интереса этому противостоянию

Сейчас команды находятся совсем рядом в турнирной таблице и их положение может перевернуться сразу же после этого матча. Кто же по итогам поединка станет на шаг ближе к лидерству?

Глобально, сейчас "пурпурно-белые" переживают спад. В народе это называют "смена поколений", однако не в команде, а в чемпионате. Лига Жюпиле усилиями "Генка", "Гента", "Антверпена", "Шарлеруа" и того же "Брюгге" пыталась дать понять "Андерлехту", что его гегемония завершилась. Теперь в соседней возле Франции стране царит соревновательная атмосфера под мощные звуки конкуренции. После чемпионства "пурпурно-белых" в 2017 году они лишь однажды попали в тройку призеров, что уж говорить о золотых медалях.

Правда, в этом году такие амбиции у подопечных Венсана Компани есть. "Андерлехт" хоть и находится на седьмом месте, но всего на расстоянии четырех очков от неожиданного лидера "Рояль Унион", который только в этом сезоне квалифицировался из дивизиона ниже. Поэтому сегодняшний поединок очень важен со стороны борьбы за чемпионство, тем более против прямого конкурента.

Определенных потери понес "Андерлехт" перед этой встречей. Игроки основы Эль Хадж и Куами пропустят матч из-за травмы и дисквалификации соответственно. Также не сыграет Делькруа. Скорее всего стартовый состав будет без украинца Богдана Михайличенко, который еще ни разу не появлялся с первых минут в текущем сезоне. Всего в его активе пять встреч.

Большие планы имеют перед собой "сине-черные". Они очень хотят стать в один ряд с такой легендарной в Бельгии командой, как "Андерлехт". Пока "Брюгге" только в начале этого пути, ведь даже тех же чемпионств у команды два раза меньше, чем у "пурпурно-белых" - 17 против 34. Однако плох тот офицер, который не хочет стать генералом. Тем более что именно "сине-черные" сейчас является основной ударной силой Бельгии. Именно они представляют страну в Лиге чемпионов, в то же время когда "Андерлехт" не смог пройти квалификацию Лиги конференций, вылетев от "Виттеса".

В Лиге Жюпиле не все так просто для команды. Вышеупомянутый новичок чемпионата "Рояль Унион" пихает палки в колеса и идет бок о бок с лидерами соревнования. Вчера "апачи" победили в своем матче и возглавили таблицу, однако уже сегодня "Брюгге" может вернуть себе первую позицию.

Весомых потерь в "Брюгге" нет. Все основные игроки здоровы и готовы разрывать "Андерлехт" в гостях после выездной победы в грозного "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов. Отметим, что в этом поединке украинец Эдуард Соболь сыграл 78 минут, поэтому против "пурпурно-белых" он тоже должен выйти в старте.

