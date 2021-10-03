С украинским привкусом. Андерлехт - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги Жюпиле на 03.10.2021

Лига Жюпиле, 10-й тур

3 октября, 14:30. "Лотто Парк" (Андерлехт)

Главный арбитр: Лоуренс Виссер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Быстрее всех европейских чемпионатов началась именно Лига Жюпиле. На этих выходных в Бельгии уже происходит 10-й тур, собственно как и в Украине. И так же, как в УПЛ, там состоится матч двух больших сил. В одном из крупнейших городов страны на “Лотто Парк" встретятся "Андерлехт" и "Брюгге". Интересно, что эти две команды представляют два украинца: Богдан Михайличенко и Эдуард Соболь, что только добавляет интереса этому противостоянию

Сейчас команды находятся совсем рядом в турнирной таблице и их положение может перевернуться сразу же после этого матча. Кто же по итогам поединка станет на шаг ближе к лидерству?

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"Андерлехт"

Глобально, сейчас "пурпурно-белые" переживают спад. В народе это называют "смена поколений", однако не в команде, а в чемпионате. Лига Жюпиле усилиями "Генка", "Гента", "Антверпена", "Шарлеруа" и того же "Брюгге" пыталась дать понять "Андерлехту", что его гегемония завершилась. Теперь в соседней возле Франции стране царит соревновательная атмосфера под мощные звуки конкуренции. После чемпионства "пурпурно-белых" в 2017 году они лишь однажды попали в тройку призеров, что уж говорить о золотых медалях.

Правда, в этом году такие амбиции у подопечных Венсана Компани есть. "Андерлехт" хоть и находится на седьмом месте, но всего на расстоянии четырех очков от неожиданного лидера "Рояль Унион", который только в этом сезоне квалифицировался из дивизиона ниже. Поэтому сегодняшний поединок очень важен со стороны борьбы за чемпионство, тем более против прямого конкурента.

Кадры хозяев

Определенных потери понес "Андерлехт" перед этой встречей. Игроки основы Эль Хадж и Куами пропустят матч из-за травмы и дисквалификации соответственно. Также не сыграет Делькруа. Скорее всего стартовый состав будет без украинца Богдана Михайличенко, который еще ни разу не появлялся с первых минут в текущем сезоне. Всего в его активе пять встреч.

"Брюгге"

Большие планы имеют перед собой "сине-черные". Они очень хотят стать в один ряд с такой легендарной в Бельгии командой, как "Андерлехт". Пока "Брюгге" только в начале этого пути, ведь даже тех же чемпионств у команды два раза меньше, чем у "пурпурно-белых" - 17 против 34. Однако плох тот офицер, который не хочет стать генералом. Тем более что именно "сине-черные" сейчас является основной ударной силой Бельгии. Именно они представляют страну в Лиге чемпионов, в то же время когда "Андерлехт" не смог пройти квалификацию Лиги конференций, вылетев от "Виттеса".

В Лиге Жюпиле не все так просто для команды. Вышеупомянутый новичок чемпионата "Рояль Унион" пихает палки в колеса и идет бок о бок с лидерами соревнования. Вчера "апачи" победили в своем матче и возглавили таблицу, однако уже сегодня "Брюгге" может вернуть себе первую позицию.

Кадры гостей

Весомых потерь в "Брюгге" нет. Все основные игроки здоровы и готовы разрывать "Андерлехт" в гостях после выездной победы в грозного "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов. Отметим, что в этом поединке украинец Эдуард Соболь сыграл 78 минут, поэтому против "пурпурно-белых" он тоже должен выйти в старте.

Последние матчи "Андерлехта" и "Брюгге"

Последние пять встреч хозяев

26.09.2021. "Остенде" - "Андерлехт" 2:2 (Лига Жюпиле)

23.09.2021. "Андерлехт" - "Гент" 1:1 (Лига Жюпиле)

19.09.2021. "Стандарт" - "Андерлехт" 0:1 (Лига Жюпиле)

12.09.2021. "Андерлехт" - "Мехелен" 7:2 (Лига Жюпиле)

29.08.2021. "Генк" - "Андерлехт" 1:0 (Лига Жюпиле)

Последние пять встреч гостей

28.09.2021. "РБ Лейпциг" - "Брюгге" 1:2 (ЛЧ)

24.09.2021. "Брюгге" - "Левен" 1:1 (Лига Жюпиле)

18.09.2021. "Шарлеруа" - "Брюгге" 0:1 (Лига Жюпиле)

15.09.2021. "Брюгге" - "ПСЖ" 1:1 (ЛЧ)

10.09.2021. "Брюгге" - "Остенде" 3:0 (Лига Жюпиле)

"Put some music on please!" ???? Join our players in the dressing room after #RBLCLU! ????????️ pic.twitter.com/nkhS7fAbth — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 29, 2021

Турнирное положение команд в чемпионате Бельгии

# КОМАНДА И В Н П РМ О 2 "Брюгге" 9 5 3 1 +5 18 7 "Андерлехт" 9 4 3 2 +7 15

Личные встречи "Андерлехта" и "Брюгге"

История противостояний насчитывает 181 матч между командами. За победами впереди "Андерлехт": 69 против 57. Еще в 55-х поединках была зафиксирована ничья. В крайнем матче между командами была настоящая перестрелка. На двоих команды забили шесть голов и в итоге сыграли 3:3.

Последние пять встреч между командами

20.05.2021. "Андерлехт" - "Брюгге" 3:3 (Лига Жюпиле)

02.05.2021. "Брюгге" - "Андерлехт" 2:2 (Лига Жюпиле)

11.04.2021. "Андерлехт" - "Брюгге" 2:1 (Лига Жюпиле)

04.10.2020. "Брюгге" - "Андерлехт" 3:0 (Лига Жюпиле)

19.01.2020. "Андерлехт" - "Брюгге" 1:2 (Лига Жюпиле)

Ставки и коэффициенты на матч "Андерлехт" - "Брюгге"

Прогноз на матч "Андерлехт" - "Брюгге" от UA-Football

Хозяева находятся не в лучшей своей форме за последнее время. В тот же момент гости после разгромного поражения 1:6 от "Гента" набрали очень хороший ход и точно перед матчем выглядят сильнее соперника. На руку "Андерлехту" может сыграть усталость "Брюгге", который провел 90 тяжелых минут несколько дней назад в Германии. Прогноз на матч: ничья.