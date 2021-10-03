Лига Жюпиле. Андерлехт - Брюгге 1:1. Ошибка имени Соболя-Миньйоле стоила гостям победы

Лига Жюпиле, 10-й тур

"Лотто Парк" (Андерлехт)

Главный арбитр: Лоуренс Виссер

Уже в девятый раз в этом сезоне в старте "Брюгге" вышел Эдуард Соболь. В целом он провел свой среднестатистический матч, однако однажды допустил ошибку, которая привела к голу. Правда, там плохо сыграл не только он. Его одноклубники заблаговременно завершили матч, думая, что победа уже в кармане.

На старте поединка инициативу захватили гости. Однако потревожить ван Кромбрюгге так и не удавалось - защитники слаженно действовали в обороне. На 15-й минуте бельгийский вратарь сам подарил гол гостям. "Андерлехт" выходил из обороны через короткую передачу, но голкипер Хендрик отдал пас в центр, где активно запресингувал Риц и в касание перевел мяч в ворота. Хозяева не были готовы к такому сопротивления от соперника при построении своей атаки.

Через несколько минут уже "Брюгге" мог выбирать мяч из сетки своих ворот. Красивая верховая передача нашла Версхарена в штрафной соперников, он еще и сумел ее принять, освободившись от оппонентов, но не попал в створ. Здесь Миньйоле хоть и не дотронулся до мяча, но сыграл удачно, перекрыв максимальное количество пространства. А вот уже при моменте гостей партнер Симона по амплуа ван Кромбрюгге в красивом прыжке перевел удар Сова с девятки. Получилось эффектно.

Во втором тайме "Андерлехт" бросил силы в атаку, что привело в итоге к голу. "Брюгге" слишком высоко поднял линию защиты, благодаря чему свежий Раман получил много свободного пространства и забежал за спину Соболя. Бельгиец ворвался в штрафную и пробил в угол Миньйоле, который упал в возможном направлении передачи. Удачная замена от хозяев, и неудачная игра от гостей привели к ничьей в этом поединке.

Правда, все еще больше могло перевернуться. Здесь уже Миньйоле удачно сыграл и парировал выход один на один Мурильо.

Благодаря набранному очку "Брюгге" догоняет лидера чемпионата "Рояль Унион" и имеет теперь 19 зачетных пунктов в активе. "Андерлехт" остался на седьмом месте с 16-ю очками. Плотность в Лиге Жюпиле на высоком уровне.

"Андерлехт" - "Брюгге" 1:1 (0:1)

Голы: Раман 75 - Риц 15

"Андерлехт": ван Кромбрюгге - Мурильо, Харвуд-Беллис, Худт, Гомес - Каллен, Ольссон - Амузу (Эль Хадж 88), Версхарен, Рефаелов (Раман 73) - Зиркзе (Ашимеру 84)

"Брюгге": Миньйоле - Мата, Хендри, Нсок, Соболь - Ванакен, Баланта, Риц - Сова (Вормер 66), де Кетеларе, Ланг (ван дер Бремпт 88)

Предупреждения: Рефаелов 51, Худт 70 - Соболь 44, Ланг 70, Баланта 79, де Кетеларе 90+1