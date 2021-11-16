Игроки как набор данных. Как босс Брайтона реформировал Юнион и сделал клуб лидером чемпионата Бельгии

В 2009-м году британский бизнесмен и профессиональный игрок в покер Тони Блум приобрел "Брайтон". Благодаря качественному подходу и приглашению профессионалов во все структурные отделы клуба, уже в сезоне-2016/17 Блум вернул "чаек" в Высший дивизион. "Брайтон" совершил "апгрейд" не из Чемпионшипа, а пробиваясь через низшие лиги страны.

В 2018 году бизнесмен приобрел еще и коллектив из второго по значимости бельгийского дивизиона – брюссельский "Юнион" (также клуб называют "Сент-Жиллуаз"). Последние успехи команда имела еще в 30-х годах прошлого века, однако сейчас, при Блуме, клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии (31 очко), опережая "Антверпен" и "Брюгге" на 4 балла!

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Как сообщают источники, мультимиллионер не инвестировал много средств в "Юнион". Вместо этого его аналитики разработали специальную программу, благодаря которой можно обрабатывать огромный набор данных, который, естественно, состоит из профайлов футболистов. Подход учитывает не только ценники и имитацию перспектив, но и совместимость исполнителей в рамках раздевалки, ментальность и стиль.

По данным Transfermarkt, за 4 сезона в "Юнионе" Блум потратил на трансферы меньше 3 миллионов евро – большинство игроков пришло в клуб бесплатно. Например, никому неизвестная пара форвардов Ванзейр – Ундав уничтожила второй дивизион страны – 38 голов на двоих в 28 матчах. Промоушн "Сент-Жиллуаз" оформил за 5 туров до окончания первенства. В текущем сезоне тандем уже провел 15 голов.