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Клуб Ящука и Серебренникова объявил о смерти вратаря после нескольких лет борьбы с лейкемией

Бельгия
(1 голосов)

Грустные новости.

Клуб Ящука и Серебренникова объявил о смерти вратаря после нескольких лет борьбы с лейкемией

Peter De Voecht / Photo News via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Серкль Брюгге", за который когда-то успешно выступали украинцы Олег Ящук и Сергей Серебренников, сообщил печальные новости.

Сегодня не стало вратаря команды Мигеля Ван Дамма.

28-летний футболист проиграл борьбу лейкемии, которую у него диагностировали в 2016-м году.

В сезоне 15/16 он был основным игроком команды, но с тех пор провел всего пять матчей.

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В статье: Серкль Брюгге
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