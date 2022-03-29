Клуб Ящука и Серебренникова объявил о смерти вратаря после нескольких лет борьбы с лейкемией

"Серкль Брюгге", за который когда-то успешно выступали украинцы Олег Ящук и Сергей Серебренников, сообщил печальные новости.

Сегодня не стало вратаря команды Мигеля Ван Дамма.

Met het grootste verdriet melden we dat onze vriend en ploegmaat Miguel Van Damme z’n lange en ongelijke strijd tegen leukemie heeft gestreden. — Cercle Brugge (@cercleofficial) March 29, 2022

28-летний футболист проиграл борьбу лейкемии, которую у него диагностировали в 2016-м году.

В сезоне 15/16 он был основным игроком команды, но с тех пор провел всего пять матчей.