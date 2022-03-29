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Роман Безус - лучший игрок Гента в феврале

Бельгия
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Награда для украинца

Роман Безус - лучший игрок Гента в феврале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Роман Безус был признан лучшим игроком "Гента" в феврале. Об этом передает пресс-служба клуба.

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За этот период украинец успел провести два матча, забив однажды. Всего же в сезоне на счету полузащитника восемь голевых действий (3+5) в 23-х играх.

"Гент" идет на четвертом месте в бельгийском чемпионате.

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В статье: Роман Безус Гент
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