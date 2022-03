Роман Безус - лучший игрок Гента в феврале

Роман Безус был признан лучшим игроком "Гента" в феврале. Об этом передает пресс-служба клуба.

За этот период украинец успел провести два матча, забив однажды. Всего же в сезоне на счету полузащитника восемь голевых действий (3+5) в 23-х играх.

Roman Bezus. Player of the Month February.

We got your back B ????????????????#POTM #kaagent #jpl pic.twitter.com/m3c9pXBhIX