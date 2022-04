Трофей для Безуса. Гент - обладатель кубка Бельгии

Завершился финал кубка Бельгии. В главном матче турнира между собой встретились "Гент" и "Андерлехт".

Основное время завершилось без голов, и даже старания номинальных хозяев не спасли положение. "Гент был лучше, но экстра-тайма избежать не удалось. Как и серии пенальти, поскольку во время игры команды, так и не удосужились забить хотя бы раз.

И все же победу одержал "Гент". Нервы у команды оказались крепче, и на одного незабитого у "буйволов" нашлось сразу двое таких же у "пурпурно-белых". 4:3 в серии - первый кубок "Гента" с 2010-го года.

