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Трофей для Безуса. Гент - обладатель кубка Бельгии

Бельгия
(2 голосов)

Все решила серия пенальти

Трофей для Безуса. Гент - обладатель кубка Бельгии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Завершился финал кубка Бельгии. В главном матче турнира между собой встретились "Гент" и "Андерлехт".

Основное время завершилось без голов, и даже старания номинальных хозяев не спасли положение. "Гент был лучше, но экстра-тайма избежать не удалось. Как и серии пенальти, поскольку во время игры команды, так и не удосужились забить хотя бы раз.

И все же победу одержал "Гент". Нервы у команды оказались крепче, и на одного незабитого у "буйволов" нашлось сразу двое таких же у "пурпурно-белых". 4:3 в серии - первый кубок "Гента" с 2010-го года.

Отметим, что свой шанс в игре получил Роман Безус. В составе "Гента" он вышел в старте и был заменен на 88-й минуте. А вот наставник "Андерлехта" Венсан Компани так и не выпустил Богдана Михайличенко. Украинский фулбек всю игру провел в запасе.

Кубок Бельгии, финал
"Гент" - "Андерлехт" 0:0 (пен. 4:3)

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Гент
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