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Трофей для Безуса. Гент - обладатель кубка Бельгии
Все решила серия пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился финал кубка Бельгии. В главном матче турнира между собой встретились "Гент" и "Андерлехт".
Основное время завершилось без голов, и даже старания номинальных хозяев не спасли положение. "Гент был лучше, но экстра-тайма избежать не удалось. Как и серии пенальти, поскольку во время игры команды, так и не удосужились забить хотя бы раз.
И все же победу одержал "Гент". Нервы у команды оказались крепче, и на одного незабитого у "буйволов" нашлось сразу двое таких же у "пурпурно-белых". 4:3 в серии - первый кубок "Гента" с 2010-го года.
We're heading into extra time in this tense #CrokyCup final: 0-0 after 90 minutes⏱️— Pro League ⚽️???????? (@ProLeagueBE) April 18, 2022
Can @KAAGent or @rscanderlecht break the deadlock? Or will penalties decide the outcome?#gntand pic.twitter.com/NYanvhfGzB
Отметим, что свой шанс в игре получил Роман Безус. В составе "Гента" он вышел в старте и был заменен на 88-й минуте. А вот наставник "Андерлехта" Венсан Компани так и не выпустил Богдана Михайличенко. Украинский фулбек всю игру провел в запасе.
Кубок Бельгии, финал
"Гент" - "Андерлехт" 0:0 (пен. 4:3)
THE ROEF IS ON FIRE ????— Pro League ⚽️???????? (@ProLeagueBE) April 18, 2022
Two penalty saves by the @KAAGent goalkeeper to beat @rscanderlecht in the #CrokyCup final
Congratulations Buffalo's! pic.twitter.com/pXH1JQwdYE
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