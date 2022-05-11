Брюгге с Соболем сделал решающий шаг к чемпионству

В Бельгии состоялся один из центральных матчей в борьбе за чемпионство – поединок финальной пульки, в котором играли претендующие на чемпионство "Брюгге" и "Юнион Сент-Жиллуа".

Перед данным матчем у команд было равенство очков, но по дополнительным параметрам впереди стояли брюжжане.

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В целом, при равной игре "Брюгге" во втором тайме забил свой гол, пусть и немного курьезный. Кипер гостей не самым удачным образом отбивал удар от Бьюнкена, и круглый все-таки закатился в ворота. В итоге, автогол записали на кипера.

В оставшееся время "Юнион" пытался спасти игру и даже забил, но после просмотра ВАР гол был отменен.

В итоге, 1:0, "Брюгге" завоевал стратегическую победу и за два тура до завершения чемпионата имеет отрыв в три очка.

Отдельно отметим, что украинец Эдуард Соболь отыграл весь матч.