Гент Безуса проводит сбор гуманитарной помощи для украинцев

"Гент", цвета которого защищает украинский полузащитник Роман Безус, присоединился к помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Бельгийский клуб объявил о сборе гуманитарной помощи для украинцев, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны. Сбор гуманитарной помощи проводится в фан-шопе "Гента" и завершится в субботу, 21 мая, сообщает пресс-служба клуба.

В конце месяца груз в виде еды и предметов первой необходимости будет отправлен в центр оказания помощи вынужденным переселенцам, который был организован донецким "Шахтером" на территории "Арены Львов".