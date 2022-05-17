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Гент Безуса проводит сбор гуманитарной помощи для украинцев
Бельгийский клуб не остался в стороне
Фото: kaagent.be
"Гент", цвета которого защищает украинский полузащитник Роман Безус, присоединился к помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.
Бельгийский клуб объявил о сборе гуманитарной помощи для украинцев, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны. Сбор гуманитарной помощи проводится в фан-шопе "Гента" и завершится в субботу, 21 мая, сообщает пресс-служба клуба.
В конце месяца груз в виде еды и предметов первой необходимости будет отправлен в центр оказания помощи вынужденным переселенцам, который был организован донецким "Шахтером" на территории "Арены Львов".
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