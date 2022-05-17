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Гент Безуса проводит сбор гуманитарной помощи для украинцев

Бельгия
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Бельгийский клуб не остался в стороне

Гент Безуса проводит сбор гуманитарной помощи для украинцев

Фото: kaagent.be

Новина українською

"Гент", цвета которого защищает украинский полузащитник Роман Безус, присоединился к помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.

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Бельгийский клуб объявил о сборе гуманитарной помощи для украинцев, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за войны. Сбор гуманитарной помощи проводится в фан-шопе "Гента" и завершится в субботу, 21 мая, сообщает пресс-служба клуба.

В конце месяца груз в виде еды и предметов первой необходимости будет отправлен в центр оказания помощи вынужденным переселенцам, который был организован донецким "Шахтером" на территории "Арены Львов".

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В статье: Роман Безус Гент война с Россией
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Источник:
ФК Гент

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