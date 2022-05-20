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"Пора прощаться, буйволы". Безус подтверждает свой уход из Гента
Завтра его ждет последний матч
Фото: kaagent.be
Завтра бельгийский "Гент" проведет свой последний матч в сезоне, встретившись с "Шарлеруа". Этот поединок станет последним для Романа Безуса в футболке "Гента".
Украинец уже попрощался с командой, опубликовал пост в социальных сетях.
"Пора прощаться, "буйволы". Увидимся завтра", - написал полузащитник.
Контракт Безуса и "Гента" заканчивается летом и стороны не договорились о новом. За бельгийцев украинец играл последние три с половиной года, проведя в общей сложности 119 игр. На его счету 18 голов и 18 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Роман может продолжить карьеру в другой бельгийской команде.
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