"Пора прощаться, буйволы". Безус подтверждает свой уход из Гента

Завтра бельгийский "Гент" проведет свой последний матч в сезоне, встретившись с "Шарлеруа". Этот поединок станет последним для Романа Безуса в футболке "Гента".

Украинец уже попрощался с командой, опубликовал пост в социальных сетях.

"Пора прощаться, "буйволы". Увидимся завтра", - написал полузащитник.

Контракт Безуса и "Гента" заканчивается летом и стороны не договорились о новом. За бельгийцев украинец играл последние три с половиной года, проведя в общей сложности 119 игр. На его счету 18 голов и 18 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роман может продолжить карьеру в другой бельгийской команде.