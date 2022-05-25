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Венсан Компани покинул пост тренера Андерлехта. Он может возглавить английский клуб
Снова на пути в Англию, уже в качестве тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Венсан Компани покинул пост тренера "Андерлехта". Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба.
Еще молодой тренер возглавил "пурпурно-белых" летом 2020-го, тренируя клуб на протяжении двух сезонов. С ним "Андерлехт" занимал третье и четвертые места.
Vincent Kompany en RSC Anderlecht gaan in onderling overleg uit elkaar. Merci pour tout, Vincent. ????⚪ https://t.co/RaGazs9VIa pic.twitter.com/56PZPSSMJn— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 25, 2022
Вероятнее всего, Венсан в скором времени возглавит "Бернли". Английский клуб в прошедшем сезоне занял 18-е место в АПЛ, из-за чего опустился в Чемпионшип.
Напомним, что Компани долгое время провел в Англии в качестве футболиста, защищая цвета "Манчестер Сити".
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