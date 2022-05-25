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Венсан Компани покинул пост тренера Андерлехта. Он может возглавить английский клуб

Бельгия
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Снова на пути в Англию, уже в качестве тренера

Венсан Компани покинул пост тренера Андерлехта. Он может возглавить английский клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Венсан Компани покинул пост тренера "Андерлехта". Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба.

Еще молодой тренер возглавил "пурпурно-белых" летом 2020-го, тренируя клуб на протяжении двух сезонов. С ним "Андерлехт" занимал третье и четвертые места.

Вероятнее всего, Венсан в скором времени возглавит "Бернли". Английский клуб в прошедшем сезоне занял 18-е место в АПЛ, из-за чего опустился в Чемпионшип.

Напомним, что Компани долгое время провел в Англии в качестве футболиста, защищая цвета "Манчестер Сити".

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В статье: Венсан Компани Андерлехт (Брюссель) Бернли
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