Венсан Компани покинул пост тренера Андерлехта. Он может возглавить английский клуб

Венсан Компани покинул пост тренера "Андерлехта". Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба.

Еще молодой тренер возглавил "пурпурно-белых" летом 2020-го, тренируя клуб на протяжении двух сезонов. С ним "Андерлехт" занимал третье и четвертые места.

Vincent Kompany en RSC Anderlecht gaan in onderling overleg uit elkaar. Merci pour tout, Vincent. ????⚪ https://t.co/RaGazs9VIa pic.twitter.com/56PZPSSMJn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 25, 2022

Вероятнее всего, Венсан в скором времени возглавит "Бернли". Английский клуб в прошедшем сезоне занял 18-е место в АПЛ, из-за чего опустился в Чемпионшип.

Напомним, что Компани долгое время провел в Англии в качестве футболиста, защищая цвета "Манчестер Сити".