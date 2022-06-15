Бельгия
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Гол Соболя признан лучшим в Брюгге по итогам сезона
Приятная награда для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский "Брюгге" подводит итоги сезона. Был выбран лучший гол.
Награду получил украинский фулбек Эдуард Соболь. Его мощнейший удар во втором туре против "Юниона" был тепло встречен болельщиками и не имел равных.
Интересно, что за весь сезон Эдуард забил лишь раз. Вместе с "Брюгге" он снова стал чемпионом Бельгии.
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