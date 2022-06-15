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Гол Соболя признан лучшим в Брюгге по итогам сезона

Бельгия
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Приятная награда для украинца

Гол Соболя признан лучшим в Брюгге по итогам сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский "Брюгге" подводит итоги сезона. Был выбран лучший гол.

Награду получил украинский фулбек Эдуард Соболь. Его мощнейший удар во втором туре против "Юниона" был тепло встречен болельщиками и не имел равных.

Интересно, что за весь сезон Эдуард забил лишь раз. Вместе с "Брюгге" он снова стал чемпионом Бельгии.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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