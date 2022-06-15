Гол Соболя признан лучшим в Брюгге по итогам сезона

Бельгийский "Брюгге" подводит итоги сезона. Был выбран лучший гол.

Награду получил украинский фулбек Эдуард Соболь. Его мощнейший удар во втором туре против "Юниона" был тепло встречен болельщиками и не имел равных.

Интересно, что за весь сезон Эдуард забил лишь раз. Вместе с "Брюгге" он снова стал чемпионом Бельгии.