  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Алдервейрелд официально вернулся в свой родной клуб
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алдервейрелд официально вернулся в свой родной клуб

Бельгия
(1 голосов)

Игрок будет выступать в Бельгии

Алдервейрелд официально вернулся в свой родной клуб

Новина українською

Бывший защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд вернулся в родной клуб "Ройял Антверпен".

Детали контракта пока не сообщаются. Известно лишь то, что бельгийський центрдеф хочет получать регулярную игровую практику в преддверии ЧМ-2022.

Как известно, игрок сборной Бельгии покинул "Тоттенхэм" летом 2021 года и перешел в катарский "Аль-Духайль". На ближнем востоке он сыграл 29 матчей и выиграл Кубок Эмира Катара.

Напомним, вчера киевское "Динамо" проиграло "Антверпену" со счетом 1:2 в товарищеском матче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм (Лондон) Ройял Антверпен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Антверпен"

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде