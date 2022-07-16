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Алдервейрелд официально вернулся в свой родной клуб
Игрок будет выступать в Бельгии
Бывший защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд вернулся в родной клуб "Ройял Антверпен".
Детали контракта пока не сообщаются. Известно лишь то, что бельгийський центрдеф хочет получать регулярную игровую практику в преддверии ЧМ-2022.
Как известно, игрок сборной Бельгии покинул "Тоттенхэм" летом 2021 года и перешел в катарский "Аль-Духайль". На ближнем востоке он сыграл 29 матчей и выиграл Кубок Эмира Катара.
Напомним, вчера киевское "Динамо"
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