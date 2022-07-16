Алдервейрелд официально вернулся в свой родной клуб

Бывший защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд вернулся в родной клуб "Ройял Антверпен".

Детали контракта пока не сообщаются. Известно лишь то, что бельгийський центрдеф хочет получать регулярную игровую практику в преддверии ЧМ-2022.

Как известно, игрок сборной Бельгии покинул "Тоттенхэм" летом 2021 года и перешел в катарский "Аль-Духайль". На ближнем востоке он сыграл 29 матчей и выиграл Кубок Эмира Катара.