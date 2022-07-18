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Брюгге без Соболя выиграл Суперкубок Бельгии

Бельгия
(1 голосов)

Украинец не попал в заявку на игру

Брюгге без Соболя выиграл Суперкубок Бельгии

Фото: twitter.com/ClubBrugge / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче нового бельгийского сезона, Суперкубке страны, "Брюгге" праздновал победу над "Гентом".

Судьбу поединка определил гол датчанина Андреаса Скова Ольсена. Его гол под занавес первого тайма оказался единственным во встрече.

Матч прошел без участия украинца Эдуарда Соболя. Выступающий за "Брюгге" защитник даже не попал в заявку на этот матч. Напомним, что в прошлом сезоне в составе "Гента" еще выступал Роман Безус, однако в конце мая он покинул клуб.

Для "Брюгге" этот Суперкубок стал уже семнадцатым в истории. Они рекордсмены по количеству побед в этом мини-турнире и выигрывают его в четвертый раз за последние шесть лет.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Гент
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