Бельгийский клуб продлил аренду форварда молодежной сборной Украины

Украинский форвард Николай Кухаревич задержится в Бельгии.

Его аренду еще на один сезон продлил футбольный клуб "Левен". Вероятно, свою роль в данном решении сыграли летние сборы - на счету украинца четыре забитых гола.

Overeenkomst met Mykola Kuharevych een seizoen verlengd!????



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Прошлый сезон в Бельгии Кухаревич провел не очень удачно. На его счету лишь семь официальных матчей и ноль результативных действий. Контракт Кухаревича принадлежит французскому "Труа" - срок действия до лета 2026-го.

Отметим, что Николай - игрок молодежной сборной Украины. Он забил четыре гола в 12-ти играх.