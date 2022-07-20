Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бельгийский клуб продлил аренду форварда молодежной сборной Украины
Николай задержится еще на год
Фото: Oud-Heverlee Leuven
Украинский форвард Николай Кухаревич задержится в Бельгии.
Его аренду еще на один сезон продлил футбольный клуб "Левен". Вероятно, свою роль в данном решении сыграли летние сборы - на счету украинца четыре забитых гола.
Overeenkomst met Mykola Kuharevych een seizoen verlengd!????— Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) July 20, 2022
Lees meer: https://t.co/nA8x0WmX3d pic.twitter.com/HlWOXSHsGQ
Прошлый сезон в Бельгии Кухаревич провел не очень удачно. На его счету лишь семь официальных матчей и ноль результативных действий. Контракт Кухаревича принадлежит французскому "Труа" - срок действия до лета 2026-го.
Отметим, что Николай - игрок молодежной сборной Украины. Он забил четыре гола в 12-ти играх.
Популярное сейчас
- Показывают бесплатно. Как посмотреть матч Динамо - Фенербахче на Setanta Sports
- "Теперь это не только днр и лнр". В кремле заявили об изменении "географических задач спецоперации"
- Матч Динамо - Фенербахче в интернете будет показан только на платформе Setanta Sports
- Брюгге без Соболя выиграл Суперкубок Бельгии
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО