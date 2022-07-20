  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Бельгийский клуб продлил аренду форварда молодежной сборной Украины
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгийский клуб продлил аренду форварда молодежной сборной Украины

Бельгия
(1 голосов)

Николай задержится еще на год

Бельгийский клуб продлил аренду форварда молодежной сборной Украины

Фото: Oud-Heverlee Leuven

UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард Николай Кухаревич задержится в Бельгии.

Его аренду еще на один сезон продлил футбольный клуб "Левен". Вероятно, свою роль в данном решении сыграли летние сборы - на счету украинца четыре забитых гола.

Прошлый сезон в Бельгии Кухаревич провел не очень удачно. На его счету лишь семь официальных матчей и ноль результативных действий. Контракт Кухаревича принадлежит французскому "Труа" - срок действия до лета 2026-го.

Отметим, что Николай - игрок молодежной сборной Украины. Он забил четыре гола в 12-ти играх.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ауд-Хеверле Левен Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде