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Одноклубник для Соболя. Брюгге объявил о переходе защитника Герты

Бельгия
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Бельгиец продолжит карьеру на родине

Одноклубник для Соболя. Брюгге объявил о переходе защитника Герты

Фото: clubbrugge.be

Новина українською

31-летний защитник "Герты" Дедрик Боята продолжит карьеру в "Брюгге", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, немецкий клуб получил в качестве компенсации 2 млн евро.

Боята начинал свою профессиональную карьеру в "Манчестер Сити". После этого он перебрался в "Селтик". В составе шотландского клуба он 4 раза становился чемпионом страны, и по 3 раза выигрывал Кубок и Кубок Лиги.

В прошлом сезоне он отыграл 27 матчей за "Герту" во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи. Также в его активе 31 матч за национальную сборную Бельгии. Напомним, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

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В статье: Герта (Берлин) Брюгге Анга Дедрик Боята
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Источник:
clubbrugge.be

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