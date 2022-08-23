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Одноклубник для Соболя. Брюгге объявил о переходе защитника Герты
Бельгиец продолжит карьеру на родине
Фото: clubbrugge.be
31-летний защитник "Герты" Дедрик Боята продолжит карьеру в "Брюгге", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, немецкий клуб получил в качестве компенсации 2 млн евро.
Боята начинал свою профессиональную карьеру в "Манчестер Сити". После этого он перебрался в "Селтик". В составе шотландского клуба он 4 раза становился чемпионом страны, и по 3 раза выигрывал Кубок и Кубок Лиги.
В прошлом сезоне он отыграл 27 матчей за "Герту" во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи. Также в его активе 31 матч за национальную сборную Бельгии. Напомним, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь.
Our new No.2️⃣8️⃣! ???? pic.twitter.com/4LHZa3xHOW— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 23, 2022
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