Одноклубник для Соболя. Брюгге объявил о переходе защитника Герты

31-летний защитник "Герты" Дедрик Боята продолжит карьеру в "Брюгге", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, немецкий клуб получил в качестве компенсации 2 млн евро.

Боята начинал свою профессиональную карьеру в "Манчестер Сити". После этого он перебрался в "Селтик". В составе шотландского клуба он 4 раза становился чемпионом страны, и по 3 раза выигрывал Кубок и Кубок Лиги.

В прошлом сезоне он отыграл 27 матчей за "Герту" во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи. Также в его активе 31 матч за национальную сборную Бельгии. Напомним, что за "Брюгге" выступает украинский защитник Эдуард Соболь.