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Официально. Роман Яремчук вернулся в Бельгию

Бельгия
Обновлено
(3 голосов)

Форвард возвращается в тот чемпионат, где он показывал лучшие результаты

Официально. Роман Яремчук вернулся в Бельгию

Фото: clubbrugge.be / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий Роман Яремчук снова будет выступать в Бельгии. Новым клубом игрока стал флагман местного футбола "Брюгге".

По информации СМИ, бывший клуб Яремчука "Бенфика" получит за игрока 16 млн евро плюс 3 млн евро бонусы, а также 10% от дальнейшей перепродажи игрока. Это делает нападающего самым дорогим приобретением в истории "Брюгге".

Контракт с "черно-синими" форвард подписал на четыре сезона.

Роман Яремчук – воспитанник структуры "Динамо", но за первую команду киевлян отыграл всего 11 официальных игр. Во второй половине 2016-го он на правах аренды защищал цвета "Александрии", а летом 2017-го его за 2 млн. евро приобрел "Гент". За четыре сезона трансферная стоимость украинца поднялась до 17 млн. евро. За такую ​​сумму его приобрела "Бенфика". За год в Лиссабоне украинец не нашел себе места в стартовом составе и сейчас возвращается в Бельгию.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Брюгге
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Комментарии (2)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
30.08.2022 в 00:27
Клас! Я задоволений. Потрібно повертатися у велику гру, хоча б і в чемпионаті/команді слабкіше, а то він зовсім зачах. Та і буде привід дивитися чемпіонат Бельгії.
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storm_ua (Николаев)
30.08.2022 в 00:16
Все правильно
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