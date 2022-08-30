Официально. Роман Яремчук вернулся в Бельгию

Украинский нападающий Роман Яремчук снова будет выступать в Бельгии. Новым клубом игрока стал флагман местного футбола "Брюгге".

По информации СМИ, бывший клуб Яремчука "Бенфика" получит за игрока 16 млн евро плюс 3 млн евро бонусы, а также 10% от дальнейшей перепродажи игрока. Это делает нападающего самым дорогим приобретением в истории "Брюгге" .

Контракт с "черно-синими" форвард подписал на четыре сезона.

Roman Yaremchuk tekent tot 2026 bij Club! ????⚫️ Welcome, Roman. ????????‍????????



???? https://t.co/wJvvOCnq4h pic.twitter.com/QpESUoBt0A — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 29, 2022

Роман Яремчук – воспитанник структуры "Динамо", но за первую команду киевлян отыграл всего 11 официальных игр. Во второй половине 2016-го он на правах аренды защищал цвета "Александрии", а летом 2017-го его за 2 млн. евро приобрел "Гент". За четыре сезона трансферная стоимость украинца поднялась до 17 млн. евро. За такую ​​сумму его приобрела "Бенфика". За год в Лиссабоне украинец не нашел себе места в стартовом составе и сейчас возвращается в Бельгию.