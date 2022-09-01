Кто из известных футболистов играл за Брюгге? Квиз от UA-футбол

В последние дни лета форвард сборной Украины Роман Яремчук сменил клубную прописку. Теперь наш соотечественник будет выступать за действующего чемпиона Бельгии "Брюгге", который заплатил за нападающего лиссабонской "Бенфике" рекордные для себя 16 миллионов евро.

В связи с этим трансфером мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "Брюгге". У вас есть три минуты и двадцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной футболист за "сине-черных".