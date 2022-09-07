Бельгийский клуб арендовал защитника молодежной сборной Украины

Защитник "Руха" Алексей Сыч продолжит карьеру в Европе. 21-летний украинец стал игроком бельгийского "Кортрейка".

Бельгийцы арендовали украинца до конца сезона 2022/23. Более того, соглашение включает в себя опцию выкупа футболиста.

Сыч выступал за "Рух" с 2020 года. За это время он провел 18 матчей за основную команду "желто-черных". В его активе также 13 матчей за молодежную сборную Украины.

После 7-ми туров "Кортрейк" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 7 очков.