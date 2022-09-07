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Бельгийский клуб арендовал защитника молодежной сборной Украины
Футболист продолжит карьеру в европейском клубе
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Алексей Сыч продолжит карьеру в Европе. 21-летний украинец стал игроком бельгийского "Кортрейка".
Бельгийцы арендовали украинца до конца сезона 2022/23. Более того, соглашение включает в себя опцию выкупа футболиста.
Сыч выступал за "Рух" с 2020 года. За это время он провел 18 матчей за основную команду "желто-черных". В его активе также 13 матчей за молодежную сборную Украины.
После 7-ми туров "Кортрейк" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 7 очков.
???????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????— KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 6, 2022
Met Oleksiy Sych trekt KV Kortrijk vandaag nog een Oekraïense jeugdinternational aan.????????
✍️ Oleksiy komt over op huurbasis met aankoopoptie naar het Guldensporenstadion en wordt de komende dagen in België verwacht.#WelcomeOleksiy pic.twitter.com/WsNT64tKXN
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