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Бельгийский клуб арендовал защитника молодежной сборной Украины

Бельгия
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Футболист продолжит карьеру в европейском клубе

Бельгийский клуб арендовал защитника молодежной сборной Украины

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Алексей Сыч продолжит карьеру в Европе. 21-летний украинец стал игроком бельгийского "Кортрейка".

Бельгийцы арендовали украинца до конца сезона 2022/23. Более того, соглашение включает в себя опцию выкупа футболиста.

Сыч выступал за "Рух" с 2020 года. За это время он провел 18 матчей за основную команду "желто-черных". В его активе также 13 матчей за молодежную сборную Украины.

После 7-ми туров "Кортрейк" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 7 очков.

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В статье: Рух (Львов) Кортрейк (Бельгия) Алексей Сыч
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Источник:
ФК Рух

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