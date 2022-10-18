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Антверпен отстранил экс-игрока сборной Бельгии за курение на скамье запасных

Бельгия
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И чем он только думал?

Антверпен отстранил экс-игрока сборной Бельгии за курение на скамье запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Антверпена" Раджа Наингголан отстранен на неопределенный срок.

Причиной наказание стало поведения бельгийца. В соцсетях распространились фото, на которых 34-летний хавбек курил электронную сигарету на скамейке запасных во время матча 12-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда" (0:3).

Антверпен отстранил экс-игрока сборной Бельгии за курение на скамье запасных - изображение 1

Руководство "Антверпена" это не понравилось. В результате клуб отметил, что игрок отстранен на неопределенный срок. Стоит добавить, что в начале октября бельгийские СМИ сообщали, что у Наингголана забрали права за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, в нынешнем сезоне Раджа провел 12 матчей в чемпионате Бельгии, забил 1 гол и выполнил результативную передачу.

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В статье: Ройял Антверпен Раджа Наингголан
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Источник:
The Sun

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