Бельгийские клубы потеряли 250 млн евро за последние пять лет

Клубы элиты бельгийского чемпионата суммарно понесли 250 млн евро убытков, начиная с 2017 года, сообщает L'Écho.

Львиная доля долга пришлась на сезон-2020/21, когда бельгийцы даже не доиграли чемпионат из-за Covid-19. Тогда футбольные клубы вместе потеряли не менее 120,5 млн евро, из которых 97,5 - долги "Андерлехта".

При этом L'Écho уверена, что дело не только в пандемии: "Юпилер-лига стала денежной ямой. Клубы публикуют плохие экономические показатели год за годом".

Исключений всего четыре. Так, последнюю пятилетку в плюсе закончили "Генк" (+49,6 млн), "Брюгге" (33,1), "Гент" (18,8) и "Шарлеруа" (14,6).