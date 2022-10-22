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Бельгийские клубы потеряли 250 млн евро за последние пять лет

Бельгия
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При этом "Брюгге" в плюсе

Бельгийские клубы потеряли 250 млн евро за последние пять лет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Vincent Kalut / Photonews

Новина українською

Клубы элиты бельгийского чемпионата суммарно понесли 250 млн евро убытков, начиная с 2017 года, сообщает L'Écho.

Львиная доля долга пришлась на сезон-2020/21, когда бельгийцы даже не доиграли чемпионат из-за Covid-19. Тогда футбольные клубы вместе потеряли не менее 120,5 млн евро, из которых 97,5 - долги "Андерлехта".

При этом L'Écho уверена, что дело не только в пандемии: "Юпилер-лига стала денежной ямой. Клубы публикуют плохие экономические показатели год за годом".

Исключений всего четыре. Так, последнюю пятилетку в плюсе закончили "Генк" (+49,6 млн), "Брюгге" (33,1), "Гент" (18,8) и "Шарлеруа" (14,6).

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В статье: Брюгге Андерлехт (Брюссель) Генк Чемпионат Бельгии Гент
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Источник:
L'Echo

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