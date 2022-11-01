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В Бельгии случилось сразу две отставки
Один коллектив уже определился с заменой
Фото: KV Oostende
В понедельник, 31 октября в чемпионате Бельгии случилось сразу две отставки. "Остенде" уволил Ива Вандерхаге, а "Серен" расстался с Хосе Женешамом. Об этом информируют официальные сайты команд.
При чем руководство "Серена" быстро нашло замену - клуб из одноименного города возглавил Жан-Себастьян Легро. Кто возьмет на себя обязанности главного тренера "Остенде", пока незвестно.
"Серен Юнайтед" занимает предпоследнее, 17-е место в Лиге Жюпиле набрав 11 очков в 15 матчах. "Остенде" идет на 14-й позиции, имея в своем активе 14 зачетных пунктов.
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