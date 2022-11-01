В Бельгии случилось сразу две отставки

В понедельник, 31 октября в чемпионате Бельгии случилось сразу две отставки. "Остенде" уволил Ива Вандерхаге, а "Серен" расстался с Хосе Женешамом. Об этом информируют официальные сайты команд.

При чем руководство "Серена" быстро нашло замену - клуб из одноименного города возглавил Жан-Себастьян Легро. Кто возьмет на себя обязанности главного тренера "Остенде", пока незвестно.

"Серен Юнайтед" занимает предпоследнее, 17-е место в Лиге Жюпиле набрав 11 очков в 15 матчах. "Остенде" идет на 14-й позиции, имея в своем активе 14 зачетных пунктов.