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В Бельгии случилось сразу две отставки

Бельгия
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Один коллектив уже определился с заменой

В Бельгии случилось сразу две отставки

Фото: KV Oostende

Новина українською

В понедельник, 31 октября в чемпионате Бельгии случилось сразу две отставки. "Остенде" уволил Ива Вандерхаге, а "Серен" расстался с Хосе Женешамом. Об этом информируют официальные сайты команд.

При чем руководство "Серена" быстро нашло замену - клуб из одноименного города возглавил Жан-Себастьян Легро. Кто возьмет на себя обязанности главного тренера "Остенде", пока незвестно.

"Серен Юнайтед" занимает предпоследнее, 17-е место в Лиге Жюпиле набрав 11 очков в 15 матчах. "Остенде" идет на 14-й позиции, имея в своем активе 14 зачетных пунктов.

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В статье: Остенде (Бельгия)
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